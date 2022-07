Prime Day, sconti su robot aspirapolvere e senza fili iRobot, Ecovacs, Roidmi e Dreame

Piovono sconti anche sui prodotti per la pulizia della casa in questa due giorni del Prime Day. Si tratta di robot aspirapolvere e aspiratori in genere di marchi leader che abbiamo imparato a conoscere e anche anche qui su Macitynet abbiamo sottolineato con le nostre recensioni.

Come per altri prodotti Prime Day la lista è lunghissima e include, tra gli altri, i robot per la casa leader del mercato, ovvero quelli di iRobot. In sconto ci sono iRobot Roomba i3152 che costa 299,99 € contro un prezzo di listino di 459,99 €. Sempre in promozione c’è il’iRobot Roomba i3+552 che costa 319 € invece che 729,99 €

Il principale concorrente di Roomba è Ecovacs che lancia offerte a pioggia. Tra gli altri sono in sconto il lavavetri Winbot 920 che pagate 264,99 € invece che 399 € e l’aspiratore DeeBot T9 che costa 408,99 € invece che 699 €

Da non perdere la promozione sul ROIDMI F8, un aspiratore senza fili che avete a 246,99 € (invece che 329 €) e quella sul concorrente Dreame V11 che viene proposto a 245,99 € invece che 349,99 €

Qui sotto la lista completa selezionata da Macitynet.

Dreame V10 Mistral Aspirapolvere Senza Fili, Modello Europeo, Tecnologia Riduzione del Rumore, 100.000 RPM, 60 Minuti di Autonomia In offerta a 195,00 € – invece di 249,99 €

sconto 22% – fino a 13 lug 22

Dreame T10 Mistral Aspirapolvere Senza Fili, Modello Europeo, 100.000 Giri/min, 60 Minuti, Blocco Grilletto, Batteria Rimovibile, Bianco In offerta a 199,00 € – invece di 249,99 €

sconto 20% – fino a 13 lug 22

Dreame V10 Mistral Plus Aspirapolvere Senza Fili, Modello Europeo, 100.000 Giri, 450W, 60 Minuti, 150AW, Bianco In offerta a 219,99 € – invece di 279,00 €

sconto 21% – fino a 13 lug 22

Dreame V11 SE Mistral Aspirapolvere Senza Fili, Modello Europeo, 125.000 Giri/min, 450 W, Batteria da 60 Minuti, LCD a Colori con Blocco Grilletto, Bianco In offerta a 221,99 € – invece di 279,00 €

sconto 20% – fino a 13 lug 22

Dreame V11 Aspirapolvere Senza Fili, Modello Europeo, 125.000 Giri, 90 Minuti, 150AW, Rosso/Grigio In offerta a 245,99 € – invece di 349,99 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Dreame T20 Mistral Aspirapolvere Senza Fili, Modello Europeo, 0.6 litri, 125.000 rpm, Display LCD a Colori, Batteria Rimovibile, Potenza di Aspirazione di 150AW e 25.000 PA, Rosso/Grigio In offerta a 265,99 € – invece di 359,99 €

sconto 26% – fino a 13 lug 22

Dreame T20 Mistral PRO Aspirapolvere Senza Fili, Modello Europeo, 125.000 RPM, con Display LCD a Colori e con 2 Batterie Esterne Incluse, Blu In offerta a 339,99 € – invece di 459,99 €

sconto 26% – fino a 13 lug 22

ECOVACS ROBOTICS DEEBOT T9 robot aspirapolvere con funzione di pulizia, 3000 PA, rilevamento ostacoli 3D, robot aspirapolvere con batteria da 175 min, Alexa, bianco In offerta a 408,99 € – invece di 699,00 €

sconto 41% – fino a 13 lug 22

ECOVACS ROBOTICS Deebot T9+ Robot Aspirapolvere Con Stazione Di Aspirazione, 3000 Pa, Rilevamento Ostacoli 3D, Bianco In offerta a 549,99 € – invece di 899,00 €

sconto 39% – fino a 13 lug 22

ECOVACS DEEBOT X1+ Robot aspirapolvere con funzione mopping e stazione di aspirazione automatica (3.2L), 5000pa, evitazione ostacoli 3D&mappatura, design Jacob Jansen, batt.5200mAh, assistenza vocale In offerta a 799,99 € – invece di 1099,00 €

sconto 27% – fino a 13 lug 22

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI, Robot aspirapolvere con funzione lavaggio e stazione di pulizia multifunzionale (autopulizia automatica), 5000pa, rilevamento ostacoli 3D, batteria 260 min, assistente vocale In offerta a 1124,99 € – invece di 1499,00 €

sconto 25% – fino a 13 lug 22

ECOVACS WINBOT 920 (novità 2021): robot lavavetri intelligente con sistema di sicurezza, controllo smartphone tramite app e custodia portatile per lavavetri roboter, bianco In offerta a 264,99 € – invece di 399,00 €

sconto 34% – fino a 13 lug 22

Stazione di aspirazione automatica Ecovacs CH1918 ? per lo svuotamento automatico del vostro DEEBOT T8, T8 AIVI: incl. 2 sacchetti per la polvere In offerta a 150,99 € – invece di 299,00 €

sconto 50% – fino a 13 lug 22

Robot Aspirapolvere Dreame F9 Mistral – per pavimenti e tappeti, lava pavimenti, navigazione mappe intelligente, controllo con App, colore bianco In offerta a 194,99 € – invece di 279,99 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

ROIDMI F8 Storm PRO-Aspirapolvere Senza Fili, 100.000 RPM, 435 W, autonomia 60 min, Bianco In offerta a 246,99 € – invece di 329,00 €

sconto 25% – fino a 13 lug 22

ROIDMI X30 Storm Aspirapolvere Modello Europeo, 120000 TR/Min, Display LED, Sistema di sterilizzazione ZIWEI, Bianco In offerta a 319,99 € – invece di 449,00 €

sconto 29% – fino a 13 lug 22

ROIDMI X20 Storm ROIP0010EUN Aspirapolvere Senza Fili, Aluminium, Nero, 65 min, 435 W, 0.4 Litri In offerta a 295,99 € – invece di 399,90 €

sconto 26% – fino a 13 lug 22

ROIDMI F8 Aspirapolvere senza cordone, 300 W, 80.000 giri / min, batteria fino a 40 minuti, serbatoio da 0,4 litri, colore blu In offerta a 159,00 € – invece di 199,99 €

sconto 20% – fino a 13 lug 22

iRobot Roomba 692 Robot Aspirapolvere con Connessione Wi-Fi, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Sistema di Pulizia ad Alte Prestazioni con Dirt Detect, Smart Home e Controllo con App, Grigio Scuro In offerta a 179,99 € – invece di 329,00 €

sconto 45% – fino a 13 lug 22

iRobot Roomba i3152 Robot aspirapolvere connesso, due spazzole in gomma multisuperficie, suggerimenti personalizzati, compatibile con assistente vocale, tecnologia Imprint, grigio/blu In offerta a 299,99 € – invece di 459,00 €

sconto 35% – fino a 13 lug 22

iRobot Roomba i3+552 Robot aspirapolvere connesso, due spazzole in gomma multisuperficie, suggerimenti personalizzati, compatibile con assistente vocale, tecnologia Imprint, grigio/blu In offerta a 399,99 € – invece di 729,00 €

sconto 45% – fino a 13 lug 22

Neato Robotics D9 – Robot Aspirapolvere – Navigazione laser – Fino a 200 Minuti di Autonomia – Contenitore per polveri da 700ml – Ottimo per i Peli degli Animali Domestici In offerta a 319,00 € – invece di 599,99 €

sconto 47% – fino a 13 lug 22

