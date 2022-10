Gli smartphone Android e accessori più desiderati per le Offerte Esclusive Prime

Sono talmente tanti gli sconti esclusivi Prime per questo 11 e 12 ottobre, che farsi strada tra i listini Amazon diventa davvero difficile, e si rischia di perdere l’offerta desiderata. In questo articolo vi suggeriamo alcuni degli smartphone Android più interessanti, soprattutto in rapporto agli sconti e alle promozioni. Nella lunga lista di offerta troverete anche accessori che ruotano attorno al mondo Android, come ad esempio gli indossabili.

Uno smartphone che potrebbe passare inosservato, ma che invece ci sentiamo di mettere in primo piano è il Motorola Edge 30. Si tratta di uno smartphone di cui non si parla molto, ma che in realtà propone caratteristiche tecniche ed estetiche di prim’ordine. Basti pensare al display da 6,5 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Il processore al suo interno è lo Snapdragon 778G, un medio gamma che però dimostra di essere davvero performante. Grazie agli sconti si acquista a 339 euro.

Se puntate ad un top di gamma c’è anche il Galaxy S22, che di certo non ha bisogno di presentazioni, e che grazie alle offerte Prime day si acquista a partire da 729 euro. Tanti altri smartphone meritevoli, soprattutto per via degli sconti, sono anche i Poco M4 Pro e X4 Pro, al fianco dei tanti OPPO medio gamma, con un rapporto qualità prezzo impareggiabile: tra tutti OPPO A94.

Nella lista che segue anche gli indossabili: vi indichiamo l’OPPO Watch Free, che abbiamo recensito a questo indirizzo, un prodotto a metà tra smartwatch e smartband.

Samsung Galaxy Watch4 40mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Salute, Fitness Tracker, Batteria lunga durata, Bluetooth, Nero, 2021 [Versione Italiana] In offerta a 149,00 € – invece di 269,00 €

sconto 45% – fino a 12 ott 22

Garmin Fenix 6 – GPS Smartwatch Multisport 47mm, Display 1,3?, HR e saturazione ossigeno al polso, Pagamento contactless Garmin Pay, Colore Nero/Siver In offerta a 279,90 € – invece di 549,99 €

sconto 49% – fino a 12 ott 22

OPPO Watch Free- Smartwatch, Bluetooth 5.0, Android e iOS, Ricarica Rapida, 14 Giorni di Autonomia, Nero, Display AMOLED da 1.64?? [Versione italiana] In offerta a 59,99 € – invece di 99,99 €

sconto 40% – fino a 12 ott 22

OPPO Enco W12, Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, 1 Microfono, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, Assistente Vocale, Compatibilità Android e iOS, Bianchi [Versione Italiana] In offerta a 24,99 € – invece di 59,90 €

sconto 58% – fino a 12 ott 22

OPPO Enco Air W32 Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, Ricarica Rapida, Cancellazione del rumore, Compatibilità Android e iOS, Padiglione In-Ear, IPX4, [Versione Italiana], Bianchi In offerta a 37,49 € – invece di 99,90 €

sconto 62% – fino a 12 ott 22

Samsung Galaxy Buds2 Cuffie Bluetooth, True Wireless, Cancellazione attiva rumori, Custodia Ricarica, Audio bilanciato, IPx2, Ergonomici Peso 5g/auricolare, Grafite (Graphite) 2021 [Versione Italiana] In offerta a 89,00 € – invece di 199,00 €

sconto 55% – fino a 12 ott 22

Samsung Galaxy Buds Live, cuffie Bluetooth wireless con cancellazione del rumore (ANC), vestibilità comoda, batteria a lunga durata, cuffie wireless in rosso In offerta a 69,90 € – invece di 189,00 €

sconto 63% – fino a 12 ott 22

Xiaomi Redmi 9C Smartphone, 3 GB + 64 GB, 6.53 “HD, 5000mAh (typ), con Sblocco Faccial Al, 13 MP, Tripla Fotocamera, Grigio (Midnight Grey) In offerta a 99,90 € – invece di 149,90 €

sconto 33% – fino a 12 ott 22

Xiaomi Redmi 10C Smartphone 4+64GB, Schermo HD+ Dot Drop da 6.71 Pollici, Snapdragon 680, Fotocamera Principale da 50 MP, Batteria da 5000 mAh, Ocean Blue In offerta a 119,90 € – invece di 189,90 €

sconto 37% – fino a 12 ott 22

POCO M4 Pro – Smartphone 6+128GB, 6.43? 90Hz AMOLED DotDisplay, MediaTek Helio G96, 64MP Tripla Fotocamera, 5000mAh, Power Black (versione IT + 2 anni di garanzia) In offerta a 179,90 € – invece di 229,90 €

sconto 22% – fino a 12 ott 22

POCO M4 Pro – Smartphone 8+256GB, 6.43″ 90Hz AMOLED DotDisplay, MediaTek Helio G96, 64MP Tripla Fotocamera, 5000mAh, Power Black (versione IT + 2 anni di garanzia) In offerta a 229,90 € – invece di 279,90 €

sconto 18% – fino a 12 ott 22

POCO X4 Pro 5G – Smartphone 8+256GB, 6.67? 120Hz AMOLED DotDisplay, Snapdragon 695, 108MP Tripla Fotocamera, 5000mAh, Laser Black (Versione IT + 2 Anni di Garanzia) con Alexa mani libere In offerta a 279,90 € – invece di 349,90 €

sconto 20% – fino a 12 ott 22

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G – Smartphone 8+128GB, 6.67? 120Hz FHD+ AMOLED DotDisplay, Snapdragon 695, 108MP AI Fotocamera tripla, 5000mAh, Gray ( IT + Garanzia 2 anni) Alexa mani libere In offerta a 329,90 € – invece di 399,90 €

sconto 18% – fino a 12 ott 22

Motorola Edge 20 Smartphone, 108 MP, 5G, Display 6.7″ 144Hz HDR10+ OLED FullHD+, Qualcomm Snapdragon 778G, 30x Super Zoom, 4000 mAh, Dual SIM, 6/128 GB, Android 11, Grigio (Frosted Grey) In offerta a 249,90 € – invece di 449,90 €

sconto 44% – fino a 12 ott 22

Motorola moto edge 30 (Display 6.5″ 144Hz OLED FHD+, 5G, Tripla fotocamera 50MP, Qualcomm Snapdragon 778G+, 4020 mAh, 8/128GB, Dual SIM, Android 12, Cover Inclusa), Meteor Grey In offerta a 339,90 € – invece di 549,90 €

sconto 38% – fino a 12 ott 22

Samsung Galaxy M13 Smartphone Android Display 6.6??¹ FHD+ TFT LCD Batteria 5.000 mAh, Tripla fotocamera, RAM 4GB Memoria interna 64 GB² espandibile³, Blue [Versione italiana] Esclusiva Amazon In offerta a 139,90 € – invece di 189,90 €

sconto 26% – fino a 12 ott 22

Samsung Galaxy M13 Smartphone Android Display 6.6?? FHD+ TFT LCD Batteria 5.000 mAh, Tripla Fotocamera, RAM 4GB, Memoria Interna 128GB Espandibile, Blue [Versione italiana] Esclusiva Amazon In offerta a 159,90 € – invece di 219,90 €

sconto 27% – fino a 12 ott 22

Samsung Galaxy M33 5G Smartphone Android Display 6.6′?¹ FHD+ TFT LCD Batteria 5.000 mAh Quattro Fotocamere, Principale 50 MP, RAM 6GB Memoria Interna 128 GB, Green [Versione italiana] Esclusiva Amazon In offerta a 249,00 € – invece di 339,90 €

sconto 27% – fino a 12 ott 22

Samsung Galaxy S22 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 256GB Display 6.1??¹ Dynamic AMOLED 2X, 4 Fotocamere, Phantom Black 2022 [Versione Italiana] In offerta a 729,00 € – invece di 929,00 €

sconto 22% – fino a 12 ott 22

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 256GB Display 6.8??¹ Dynamic AMOLED 2X, 5 Fotocamere, 108MP, Phantom Black 2022 [Versione Italiana] In offerta a 999,90 € – invece di 1379,00 €

sconto 27% – fino a 12 ott 22

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 512GB Display 6.8??¹ Dynamic AMOLED 2X, 5 Fotocamere, 108MP, Phantom Black 2022 [Versione Italiana] In offerta a 1299,00 € – invece di 1489,00 €

sconto 13% – fino a 12 ott 22

OPPO A76 Smartphone AI Doppia Fotocamera con Flash, Display 6.56? Refresh rate 90HZ LCD-HD+, 5000mAh, RAM 4GB + ROM 128GB espandibile fino 1TB), [Extra Garanzia 24+6 Mesi], Glowing Black In offerta a 157,99 € – invece di 249,49 €

sconto 37% – fino a 12 ott 22

OPPO A54s Smartphone, AI Triple Camera 50+2+2 MP, 6.52? 60HZ HD+ Batteria da 5000mAh, SuperVOOC + Power Saving, RAM 4GB + ROM 128GB espandibile, IPX4, [Versione Italiana], Pearl Blue In offerta a 169,99 € – invece di 229,99 €

sconto 26% – fino a 12 ott 22

OPPO Reno7 Smartphone, AI Tripla Fotocamera 64+2+2MP, Display 6.4? 90HZ AMOLED, 4500mAh, Ricarica 33W, RAM 8GB (Esp. fino 13GB) + ROM 128GB (Esp. fino 1TB), [Extra Garanzia 24+6 Mesi], Cosmic Black In offerta a 219,99 € – invece di 329,99 €

sconto 33% – fino a 12 ott 22

OPPO A94 Smartphone 5G, AMOLED, 4 Fotocamere 48MP, RAM 8GB + ROM 128GB, Batteria 4310mAh, Ricarica VOOC 30W, Dual Sim, Cavo dati OPPO Tipo-C, Nero (Fluid Black), Display 6.43″ [Versione Italiana] In offerta a 239,99 € – invece di 369,99 €

sconto 35% – fino a 12 ott 22

OPPO Reno6 5G, Dual Sim, Mediatek 900, Display 6.43?? FHD+ AMOLED 90Hz, Tripla Camera 64MP + 108MP, RAM 8GB Espandibile + ROM 128GB, 4300mAh, con cavo dati Tipo-C, [Versione Italiana], Artic Blue In offerta a 329,99 € – invece di 499,99 €

sconto 34% – fino a 12 ott 22

OnePlus Nord 2 5G 8GB RAM 128GB Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65W, Blue Haze In offerta a 299,00 € – invece di 399,00 €

sconto 25% – fino a 12 ott 22

OnePlus Nord 2 5G 12GB RAM 256GB Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65W, Grey Sierra In offerta a 399,00 € – invece di 499,00 €

sconto 20% – fino a 12 ott 22

OnePlus 9 5G Smartphone Senza SIM con Fotocamera Hasselblad, 12 GB RAM + 256 GB, Viola (Winter Mist) In offerta a 499,00 € – invece di 719,00 €

sconto 31% – fino a 12 ott 22

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Verde (Pine Green) In offerta a 649,00 € – invece di 919,00 €

sconto 29% – fino a 12 ott 22

Samsung EP-TA800N 25W Caricabatterie a ricarica super veloce, porta USB di tipo C (senza cavo), nero (confezione da 1) In offerta a 12,90 € – invece di 19,90 €

sconto 35% – fino a 12 ott 22

Samsung Caricabatterie rapido con porta USB Type-C da 25 W (non cablato) Bianco Taglia unica In offerta a 11,99 € – invece di 19,90 €

sconto 40% – fino a 12 ott 22

