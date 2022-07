Prime Day, sconti a pioggia su auricolari, cuffie e soundbar Bose

Nel Prime Day come sempre c’è spazio per gli sconti Bose. Gli estimatori del grande marchio americano diventato noto per avere praticamente inventato la soppressione del rumore applicata alle cuffie, trovano nella vetrina dedicata, una lunga lista di prodotti con grande convenienza

In cima alla lista mettiamo gli auricolari QuietComfort. Sono al minimo storico (157 € invece che 279€) e rappresentanti al momento la migliore soluzione per chi vuole avere a disposizione degli auricolari full wireless di alta qualità musicale capaci di ridurre il disturbo acustico.

Importante e da sottolineare anche lo sconto sulla Soundbar Bose Solo 5 che è una protagonista storica dei Prime Day e dei Black Friday. A 165€ (invece che 279€) è molto vicina al minimo storico (159€) raggiunto durante l’ultimo Black Friday.

Date un’occhiata anche al prezzo davvero appetibile delle cuffie Noise Cancelling 700 anche qui prossime al minimo storico che con 211€ (invece che 350 €), agli auricolari SoundSport e alla SoundBar 700. Anche qui siamo molto prossimi o sotto i minimi storici.

Gli sconti sui prodotti Bose scadono mercoledì 13 Luglio alla mezzanotte, scorte permettendo.

Qui sotto tutte le offerte Bose per il Prime Day.

Bose Noise Cancelling Headphones 700 ? Cuffie Over-Ear Bluetooth Wireless con Microfono Integrato per Chiamate Nitide e Controllo Vocale Alexa, Nero In offerta a 211,99 € – invece di 399,95 €

sconto 47%

Bose Cuffie wireless SoundLink Around Ear II – Nere In offerta a 120,99 € – invece di 229,95 €

sconto 47%

Bose QuietComfort Noise Cancelling Earbuds – Auricolari Bluetooth Completamente Wireless, Bianco (Soapstone) In offerta a 157,00 € – invece di 279,95 €

sconto 44%

Bose Noise Cancelling Headphones 700 ? Cuffie Over-Ear Bluetooth Wireless con Microfono Integrato per Chiamate Nitide e Controllo Vocale Alexa, Argento In offerta a 211,99 € – invece di 399,95 €

sconto 47%

Bose® QuietComfort® 20 Cuffie Acoustic Noise Cancelling® per dispositivi Apple, Nero In offerta a 173,99 € – invece di 249,95 €

sconto 30%

Bose Auricolari con cancellazione del rumore QuietComfort, veri auricolari Bluetooth wireless, triplo nero In offerta a 157,00 € – invece di 279,95 €

sconto 44%

Bose SoundSport Cuffie Wireless, Giallo In offerta a 94,00 € – invece di 179,95 €

sconto 48%

Bose SoundSport, auricolari sportivi wireless, (cuffie Bluetooth resistenti al sudore per jogging), nero In offerta a 94,00 € – invece di 149,95 €

sconto 37%

Bose Soundbar 700, Bluetooth, Wi-Fi, Alexa integrata entro la fine dell?anno, 97,79 x 5,71 x 10,79 cm, Nero In offerta a 603,99 € – invece di 899,95 €

sconto 33%

Bose Solo 5 TV Sistema Audio, Nero In offerta a 166,99 € – invece di 279,95 €

sconto 40%

Bose Soundbar 700, Bluetooth, Wi-Fi, Bianco, con Alexa integrata In offerta a 599,00 € – invece di 899,95 €

sconto 33%

Bose S1 Pro Sistema di altoparlanti Bluetooth portatile senza batteria, nero In offerta a 476,99 € – invece di 599,00 €

sconto 20%

