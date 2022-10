Offerte Prime Anker su proiettori, telecamere, altoparlanti, batterie e cuffie

C’è anche Anker al grande “party” degli sconti Prime d’autunno. Il grande produttore di accessori che ha da sempre un’occhio molto attendo la mondo Apple, presenta una lunga serie di prodotti in sconto, la maggior parte da tenere d’occhio se avete un iPhone, un Mac o un iPad.

Tra gli esempi che possiamo farvi c’è la batteria magnerica 5K perfetta per il mondo Magsafe e che pagate solo 49,99€ invece che 59,99 €. Ma anche il caricabatterie Atom Slim III sembra nato proprio per il mondo Apple; è il caricabatterie definitivo con i suoi 65W di uscita, tre porte USB-A e una porta USB C; lo pagate solo 34,19 euro invece che 49,99. Se invece volete un caricabatterie piccolo e potente ecco l’Anker Nano II, tascabile ma con ben 30W di uscita (costa 28,99 euro invece che 34,99€)

Uscendo dall’ambito ricarica ecco le cuffie Cuffie Life Q35 che pagate solo 89,99 euro invece che 129,99 euro oppure gli auricolari Anker Life A2 con tecnologia antirumore che costano 69,99 euro.

Nella lista completa che trovate qui sotto ci sono anche telecamere di sorveglianza, aspirapolvere automatici e proiettori. Scorrete e troverete sicuramente qualche cosa che vi interesserà.

Cuffie bluetooth Soundcore P3i di Anker, cancellazione rumore attiva ibrida, 4 microfoni, chiamate AI, driver 10 mm, equalizzazione personalizzata, 36 ore, ricarica rapida, trasparenza, Bluetooth 5.2 In offerta a 44,99 € – invece di 69,99 €

sconto 36% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Cuffie ibride Soundcore Anker Life Q30 canc. Attiva Rumore Mod. Multiple, Suono Alta ris, 40 ore di Riprod, Chiamate Chiare, ricarica rapida, Auricolari Morbidi, Cuffie Bluetooth, Viaggio, Ufficio In offerta a 62,99 € – invece di 79,99 €

sconto 21% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Cuffie Bluetooth 5.2 Soundcore Sport X10 da Anker, ganci girevoli, bassi profondi, imperm. IPX7, resiste al sudore, 32 ore riproduzione, ricarica rapida, auricolari sportivi, palestra, corsa In offerta a 64,99 € – invece di 99,99 €

sconto 35% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Soundcore Auricolari con cancellazione del Rumore Liberty 3 PRO di Anker, Auricolari True Wireless con ACAA 2.0, HearID ANC, Fusion Comfort, Audio Alta risoluzione, 6 microfoni, Riproduzione 32 h In offerta a 65,99 € – invece di 159,99 €

sconto 59% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Anker Soundcore Cuffie Life Q35 cancellazione attiva rumore multimodalità, cuffie Bluetooth LDAC per audio wireless ad alta risoluzione, 40 ore, comode, chiamate chiare, casa, lavoro, viaggi In offerta a 89,99 € – invece di 129,99 €

sconto 31% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Anker Caricabatterie Portatile Wireless Magnetico, Power Bank Wireless 5K Magnetico PowerCore con Cavo USB-C, Compatibile con iPhone 13/iPhone 12 Serie, Blu In offerta a 33,99 € – invece di 45,99 €

sconto 26% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Anker – PowerPort ?Atom III? Slim, USB-C, Caricatore da 65 W, 4 Porte, PIQ 3.0 & GaN, con Ingresso USB-C da 45 W, per MacBook, USB C Laptop, iPad PRO, iPhone, Galaxy, Pixel e Molti Altro In offerta a 37,99 € – invece di 49,99 €

sconto 24% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Anker PowerPort III 65 W 2 porte USB-C Caricabatterie compatto con potenza di ricarica rapida, compatibile con MacBook Pro/Air, iPad Pro, Galaxy S20/S10, Dell XPS 13, Note 20/10+, iPhone 13/12, Pixel In offerta a 41,99 € – invece di 54,99 €

sconto 24% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Anker 623 (MagGo) Caricabatterie Wireless Magnetico, 2-in-1 Stazione Ricarica Wireless con Caricabatterie USB-C 20 W, per iPhone 13/12, AirPods Pro (Grigio interstellare) In offerta a 55,99 € – invece di 110,59 €

sconto 49% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Caricabatterie Anker 735 USB C (GaNPrime 65 W), Caricabatterie a Muro Veloce e Compatto a 3 Porte per MacBook Pro/Air, iPad Pro, Galaxy S22/S21, HP Spectre, iPhone 13/Pro, Pixel e altro ancora In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Anker Caricabatterie Portatile Wireless Magnetico, Power Bank Wireless 5K Magnetico PowerCore con Cavo USB-C, Compatibile con iPhone 13/iPhone 12 Serie, Verde In offerta a 33,99 € – invece di 45,99 €

sconto 26% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Anker Caricabatterie Portatile Wireless Magnetico, Power Bank Wireless 5K Magnetico PowerCore con Cavo USB-C, Compatibile con iPhone 13/iPhone 12 Serie, Viola In offerta a 33,99 € – invece di 45,99 €

sconto 26% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Anker Power Bank 525 – Batteria esterna USB-C con 20.000 mAh 20 W Power Delivery, compatibile con iPhone 12/12 Pro, 12 Pro Max, 8, X, XR, Samsung Galaxy, iPad Pro 2018 e altri, A1287, colore nero In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Anker PowerCore Magnetic 5K with Bracket B2C – UN White Iteration 1 In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

eufy HomeVac H11, aspirapolvere portatile senza fili, ultraleggero 5,4 kg, potenza di aspirazione 5500 Pa, ricarica USB, per pulizia domestica In offerta a 47,99 € – invece di 59,99 €

sconto 20% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Robot Aspirapolvere eufy RoboVac 11S (Slim), BoostIQ, Super-Sottile, Forte Aspirazione Fino a 1300Pa, Silenzioso, Autopulente, Pulisce Pavimenti e Tappeti di Media Altezza In offerta a 126,99 € – invece di 179,99 €

sconto 29% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

eufy RoboVac G10 Hybrid, aspirapolvere Robot autoricaricabile a 2.000 Pa, Navigazione dinamica Intelligente, Sistema 2 in 1 spazza e Lava, Wi-Fi, Ultra Sottile, Silenzioso, per Pavimenti in Legno In offerta a 129,99 € – invece di 269,99 €

sconto 52% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

eufy Security telecamera wifi esterno eufyCam 2 Pro, durata 365 gg, compatibilità HomeKit, risoluzione 2K, impermeabilità IP67, visione notturna, kit 2 telecamere, zero costi mensili In offerta a 239,99 € – invece di 399,99 €

sconto 40% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Proiettore Home Entertainment Anker Nebula Cosmos 1080p, proiettore 1080p, 900 ANSI lumen, Android TV 9.0, zoom digitale, HLG, HDR10 In offerta a 559,99 € – invece di 699,99 €

sconto 20% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Anker Nebula Capsule Max, mini proiettore portatile Wi-Fi, 200 lumen ANSI, HD da 720p nativo, altoparlante da 8 W, proiettore film, immagine da 100 pollici, 4 ore di video, intrattenimento domestico In offerta a 339,99 € – invece di 499,99 €

sconto 32% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Anker Nebula Proiettore Solar FHD 1080p, Dolby Digital Plus, altoparlante 2×3 W, Android TV, supporto integrato, messa a fuoco auto., corre. trapezoidale, zoom digitale, mirroring schermo per telefoni In offerta a 499,99 € – invece di 599,99 €

sconto 17% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Il meglio delle offerte già pubblicate

Creatività, Foto e Video

Informatica

Sport e salute

Musica e TV

Gaming

Casa smart, Casa e Giardino

Auto, Moto e Bici

SmartPhone e accessori

Prodotti Amazon