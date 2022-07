Prime Day è folle sugli smartphone Xiaomi, fino a 150 euro di sconto

Il Prime Day è iniziato e durerà fino a tutto domani 13 luglio. Tra i prodotti in sconto, chi fosse alla ricerca di uno smartphone, non potrà non dare uno sguardo alle promozioni Xiaomi. Vi abbiamo già mostrato le offerte relative a smart home, accessori, mobilità su questa pagina. Ecco qui come promesso tutti gli smartphone Android in offerta, a prezzi più bassi di sempre.

Si parte con i terminali più economici della linea, per arrivare ai pezzi da novanta, dove non manca neppure Xiaomi 12 Pro. Tra i primi, i low cost, sono presenti i terminali della serie Redmi, che con il modello 9C partono da 99 euro, con uno sconto di 50 euro. Sempre per la resterei Redmi ci sono anche i dispositivi Note 10, che offrono un rapporto qualità prezzo davvero interessante.

Impareggiabile è anche la qualità dei terminali della serie POCO, che partono dal modello M4 Pro, uno dei più apprezzati per la fascia economica, che grazie al Prime Day si acquista a 179 euro, anziché 229 euro. C’è anche l’ultima serie F4 GT, la top di gamma del brand, con pressi a partire da 449 euro, con sconti di 150 euro.

Se, invece, siete interessati alla gamma principale, in sconto gli Xiaomi 12, 12X e 12 Pro, oltre alla serie precedente Xiaomi 11, che parte da 239 euro con l’ottimo modello 11 Lite 5G.

Di seguito tutte le proposte Xiaomi e Poco per il Prime Day Amazon:

Xiaomi Redmi 9C Smartphone, 3 GB + 64 GB, 6.53 “HD, 5000mAh (typ), con Sblocco Faccial Al, 13 MP, Tripla Fotocamera, Grigio (Midnight Grey) In offerta a 99,90 € – invece di 149,90 €

sconto 33% – fino a 13 lug 22

Xiaomi Redmi 10C ? Smartphone 4+64GB, Schermo HD+ Dot Drop da 6,71 pollici, Snapdragon 680, Fotocamera principale da 50 MP, Batteria da 5000 mAh, Graphite Gray In offerta a 129,90 € – invece di 189,90 €

sconto 32% – fino a 13 lug 22

Xiaomi Redmi Note 10 5G – Smartphone 4+64GB, 6,5? 90Hz DotDisplay, MediaTek Dimensity 700 5G, 48MP Triple-Camera, 5000mAh batteria, Nighttime Blue (Versione Italia + 2 Anni di Garanzia) In offerta a 149,90 € – invece di 229,90 €

sconto 35% – fino a 13 lug 22

Xiaomi Redmi Note 11 – Smartphone 4+64GB, Display AMOLED FHD+ 6.43? 90Hz, Snapdragon 680, quadrupla fotocamera 50MP, 5000mAh, Star Blue (IT Version + 2 anni garanzia) Alexa mani libere In offerta a 159,90 € – invece di 229,90 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Xiaomi Redmi Note 10S – Smartphone 6GB+64GB, 6.43? AMOLED DotDisplay, MediaTek Helio G95, 64MP Quad Camera, 5000mAh, Onyx Gray (Official Version+2 Year Xiaomi Warranty) In offerta a 179,90 € – invece di 249,90 €

sconto 28% – fino a 13 lug 22

Xiaomi Redmi Note 11S – Smartphone 6+64GB, Display AMOLED 6.43? 90Hz FHD+, MediaTek Helio G96, fotocamera professionale 108MP, 5000mAh, Graphite Grey (versione IT + 2 anni di garanzia) In offerta a 209,90 € – invece di 279,90 €

sconto 25% – fino a 13 lug 22

Xiaomi Redmi Note 10 Pro – Smartphone 6+64GB, 6,67? DotDisplay AMOLED 120Hz, Snapdragon 732G, 108MP Quad Camera, 5020mAh, Onyx Gray (Versione Italiana + 2 Anni di Garanzia) In offerta a 189,90 € – invece di 299,90 €

sconto 37% – fino a 13 lug 22

Xiaomi Redmi Note 10 Pro – Smartphone 8+128GB, 6,67? DotDisplay AMOLED 120Hz, Snapdragon 732G, 108MP Quad Camera, 5020mAh, Glacier Blue (Versione Italiana + 2 Anni di Garanzia) In offerta a 259,90 € – invece di 399,90 €

sconto 35% – fino a 13 lug 22

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G – Smartphone 8+128GB, 6.67? 120Hz FHD+ AMOLED DotDisplay, Snapdragon 695, 108MP AI Fotocamera tripla, 5000mAh, White (IT + Garanzia 2 anni) Alexa mani libere In offerta a 329,90 € – invece di 399,90 €

sconto 18% – fino a 13 lug 22

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G – Smartphone 6+128GB, 6.67? 120Hz FHD+ AMOLED, MediaTek 920, fotocamera 108MP, 4500mAh, 120W HyperCharge, Graphite Gray (IT + 2 anni di garanzia) Alexa mani libere In offerta a 349,90 € – invece di 449,90 €

sconto 22% – fino a 13 lug 22

Xiaomi 11 Lite 5G NE – Smartphone 6+128GB, AMOLED 6,55? a 90Hz, Qualcomm Snapdragon 778G, Tripla Fotocamera 64MP+8MP+5MP, 4250mAh, Black (IT + Garanzia 2 anni) Alexa mani libere In offerta a 239,90 € – invece di 399,90 €

sconto 40% – fino a 13 lug 22

Xiaomi 11T Pro 5G – Smartphone 8+128GB, Display AMOLED 6.67” a 120Hz, Snapdragon 888, Fotocamera professionale da 108MP, Batteria da 5000mAh, Grigio (Meteorite Gray), Versione Italia In offerta a 399,90 € – invece di 649,90 €

sconto 38% – fino a 13 lug 22

Xiaomi 11T Pro 5G – Smartphone 8+256GB, Display AMOLED 6.67” a 120Hz, Snapdragon 888, Fotocamera professionale da 108MP, Batteria da 5000mAh, Meteorite Gray (Versione Italia + 2 Anni di Garanzia) In offerta a 406,90 € – invece di 699,90 €

sconto 42% – fino a 13 lug 22

Xiaomi 12X – Smartphone 8+256GB, 6.28? 120Hz AMOLED Display, Snapdragon 870, 50MP+13MP+5MP Fotocamera tripla, 4500mAh, Blue (Versione IT + 2 Anni di Garanzia) Alexa mani libere In offerta a 499,90 € – invece di 699,90 €

sconto 29% – fino a 13 lug 22

Xiaomi 12 – Smartphone 8+128GB, 6.28? 120Hz AMOLED Display, Snapdragon 8 Gen 1, 50MP+13MP+5MP Fotocamera tripla, 4500mAh, Blue (Versione IT + 2 Anni di Garanzia) In offerta a 649,90 € – invece di 799,90 €

sconto 19% – fino a 13 lug 22

Xiaomi 12 Pro – Smartphone 8+256GB, 6.73? 120Hz AMOLED Display, Snapdragon 8 Gen 1, Pro-Grade Triple 50MP Camera, 4600mAh, 120W Xiaomi HyperCharge, Gray (Versione IT + 2 Anni di Garanzia) In offerta a 849,90 € – invece di 1099,90 €

sconto 23% – fino a 13 lug 22

POCO M4 Pro – Smartphone 6+128GB, 6.43? 90Hz AMOLED DotDisplay, MediaTek Helio G96, 64MP Tripla Fotocamera, 5000mAh, Cool Blue (versione IT + 2 anni di garanzia) In offerta a 179,90 € – invece di 229,90 €

sconto 22% – fino a 13 lug 22

POCO M4 Pro – Smartphone 8+256GB, 6.43? 90Hz AMOLED DotDisplay, MediaTek Helio G96, 64MP Tripla Fotocamera, 5000mAh, Cool Blue (versione IT + 2 anni di garanzia) In offerta a 229,90 € – invece di 279,90 €

sconto 18% – fino a 13 lug 22

POCO X4 Pro 5G – Smartphone 6+128GB, 6.67? 120Hz AMOLED DotDisplay, Snapdragon 695, 108MP Tripla Fotocamera, 5000mAh, POCO yellow (Versione IT + 2 Anni di Garanzia) con Alexa mani libere In offerta a 249,90 € – invece di 299,90 €

sconto 17% – fino a 13 lug 22

POCO X4 Pro 5G – Smartphone 8+256GB, 6.67? 120Hz AMOLED DotDisplay, Snapdragon 695, 108MP Tripla Fotocamera, 5000mAh, Laser Black (Versione IT + 2 Anni di Garanzia) con Alexa mani libere In offerta a 289,90 € – invece di 349,90 €

sconto 17% – fino a 13 lug 22

POCO F4 GT 5G – Smartphone 8+128GB, display AMOLED E4 120Hz 6,67 pollici, Snapdragon 8 Gen 1, tripla fotocamera 64MP, 4700mAh HyperCharge 120W, Cyber Yellow (IT + 2 anni di garanzia) Alexa mani libere In offerta a 449,90 € – invece di 599,90 €

sconto 25% – fino a 13 lug 22

POCO F4 GT 5G – Smartphone 12+256GB, display AMOLED E4 120Hz 6,67 pollici, Snapdragon 8 Gen 1, tripla fotocamera 64MP, 4700mAh HyperCharge 120W, Stealth Black (IT+2 anni di garanzia) Alexa mani libere In offerta a 549,90 € – invece di 699,90 €

sconto 21% – fino a 13 lug 22

Per restare aggiornati sulle offerte Prime Day potete: