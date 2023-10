Tutte gli sconti sui Monitor LG, Samsung, Philips, AOC, Asus pro, MSI per la festa delle offerte Prime

Macitynet ha selezionato e ordinato per marchio, per prezzo e per ambito di utilizzo tutti i monitor in sconto per la Festa delle Offerte prime. Si tratta una enorme gamma di prodotti per tutte le tasche riportati con i prezzi scontati rispetto al prezzo di listino standard. Gli sconti sulla pagina di arrivo potranno essere più bassi perché vengono calcolati rispetto ad un prezzo medio degli scorsi giorni. Rimane comunque valido il prezzo indicato a meno di un esaurimento dei prodotti in offerta.

Se avete già un indirizzo preciso sul tipo di monitor da acquistare vi invitiamo a consultare la nostra completa lista e approfittare delle ore residue dell’evento Amazon.

Trovate anche i recentissimi monitor Smart di Samsung anche nella versione 2023 che comprende un hub domotico.



ACER

Acer EK240YCbif Monitor per PC, 23.8″, Display VA Full HD, 75 Hz, 5 ms, 16:9, FreeSync, VGA, HDMI 1.4, Lum 250 cd/m2, Cavo HDMI Incluso In offerta a € 89,90 – invece di €‎ 149,90

sconto 40% – fino a 11 ott 23

Acer Nitro XZ342CUPbmiiphfx, Monitor Gaming PC 34″, Monitor Curvo WQHD, 165 Hz, 1 ms (VBR), 21:9, FreeSync Premium, HDMI 2.0, DP 1.4, ZeroFrame, Regolazione in altezza, Speaker, Cavo HDMI Incluso In offerta a € 299,90 – invece di €‎ 379,90

sconto 21% – fino a 11 ott 23

AOC

AOC Monitor Italia 24B2XH LED da 23.8″ IPS, FHD, 1920 x 1080, 75 Kz, VGA, HDMI, Nero In offerta a € 89,99 – invece di €‎ 146,00

sconto 38% – fino a 11 ott 23

AOC 27B2H Monitor LED da 27″ IPS, Full HD, 4 ms, Refresh 75Hz, VGA, HDMI, Senza Bordi, Low Blue Light, Nero In offerta a € 119,00 – invece di €‎ 167,00

sconto 29% – fino a 11 ott 23

AOC Monitor Italia CQ27G2U/BK Monitor Gaming Serie G2 Curvo da 27″, WQHD 2560 x 1440 a 144 Hz, HDMI, DisplayPort, FreeSync, Tempo di Risposta 1 ms, Nero/Rosso In offerta a € 239,99 – invece di €‎ 299,00

sconto 20% – fino a 11 ott 23

AOC GAMING

AOC Gaming 24G2SAE – Monitor FHD da 24 pollici, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium (1920×1080, VGA, HDMI, DisplayPort), colore nero/rosso In offerta a € 139,00 – invece di €‎ 199,00

sconto 30% – fino a 11 ott 23

AOC Gaming 27G2SAE – Monitor FHD da 27 pollici, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium (1920 x 1080, VGA, HDMI, DisplayPort) nero/rosso In offerta a € 159,00 – invece di €‎ 269,00

sconto 41% – fino a 11 ott 23

AOC Gaming 27G2SP – Monitor FHD da 27″, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium (1920 x 1080, HDMI, DisplayPort), colore: nero/rosso In offerta a € 159,00 – invece di €‎ 209,00

sconto 24% – fino a 11 ott 23

AOC Gaming 25G3ZM – Monitor Full HD da 25 pollici, 240 Hz, 0.5 ms, FreeSync Premium (1920×1080, HDMI, DisplayPort, hub USB), colore nero/rosso In offerta a € 169,00 – invece di €‎ 209,00

sconto 19% – fino a 11 ott 23

AOC Q27V5N – Monitor QHD da 27 pollici, altoparlanti, altezza regolabile (2560×1440, 75 Hz, DisplayPort, HDMI), colore nero In offerta a € 179,00 – invece di €‎ 219,00

sconto 18% – fino a 11 ott 23

AOC Gaming C27G2ZE – Monitor curvo FHD da 27 pollici, 240 Hz, 0,5 ms, FreeSync Premium (1920 x 1080, HDMI, DisplayPort), nero/rosso In offerta a € 189,00 – invece di €‎ 259,00

sconto 27% – fino a 11 ott 23

AOC Gaming C27G2ZU – Monitor curvo FHD da 27″, 240 Hz, 0,5 ms, FreeSync Premium (1920 x 1080, HDMI, DisplayPort, hub) nero/rosso In offerta a € 199,00 – invece di €‎ 269,00

sconto 26% – fino a 11 ott 23

AOC Gaming Q27G2E – Monitor da 27 Pollici QHD Monitor, 155 Hz, 1 ms MPRT, FreeSync Premium (2560 x 1440, HDMI, DisplayPort) Nero/Rosso In offerta a € 199,99 – invece di €‎ 232,00

sconto 14% – fino a 11 ott 23

AOC Gaming C32G2ZE – Monitor curvo FHD da 32″, 240 Hz, 1 ms, FreeSync Premium (1920 x 1080, HDMI, DisplayPort), colore: Nero/Rosso In offerta a € 219,99 – invece di €‎ 289,00

sconto 24% – fino a 11 ott 23

AOC Gaming CQ32G2SE – Monitor QHD Curvo 32 Pollici IPS, 165Hz., 1MS,2 porte HDMI, 1 DP, SP, Nero In offerta a € 269,99 – invece di €‎ 359,00

sconto 25% – fino a 11 ott 23

AOC Gaming U34G3XM – Monitor WQHD da 34 pollici, 1 ms MPRT, 144 Hz, FreeSync Premium, HDR10 (3440×1440, HDMI, DisplayPort), colore nero In offerta a € 299,99 – invece di €‎ 359,00

sconto 16% – fino a 11 ott 23

ASUS

Asus Va24Ehe Schermo Pc 23, 8″ Fhd ? Schermo Ips ? 16: 9 ? 75 Hz ? 1920 X 1080 ? 250 Cd/M2 ? Hdmi, Dvi E Vga ? Adaptive Sync ? Tecnologia Eye Care, ?Nero, 54.04 x 40.36 x 20.39 cm; 3.57 Kg In offerta a € 111,99 – invece di €‎ 169,00

sconto 34% – fino a 11 ott 23

ASUS ZenScreen Monitor Portatile 15.6? 1080P FHD (MB166C), Monitor da viaggio IPS USB-C, Anti-sfarfallio, Filtro Luce Blu, Smart Cover, Monitor Esterno per Laptop e Macbook In offerta a € 139,99 – invece di €‎ 199,00

sconto 30% – fino a 11 ott 23

ASUS ZenScreen MB16ACV Portable USB Monitor- 15.6 inch Full HD, IPS, Hybrid Signal Solution, USB Type-C, Flicker Free, Blue Light Filter, Anti-glare surface, Antibacterial treatment In offerta a € 189,00 – invece di €‎ 279,00

sconto 32% – fino a 11 ott 23

Asus Zenscreen Mb16Ah Monitor Portatile, 15.6″, Fhd (1920X1080), Grigio Scuro, ?0.35 x 14.16 x 8.96 cm; 730 grammi In offerta a € 199,00 – invece di €‎ 299,00

sconto 33% – fino a 11 ott 23

ASUS ProArt PA248QV Monitor Professionale 24.1?, WUXGA (1920×1080), IPS, Rapporto 16:10, 100percento sRGB e Rec.709, Precisione colore DeltaE < 2, ASUS ProArt Preset e ProArt Palette, Regolabile, Nero In offerta a € 219,99 – invece di €‎ 299,46

sconto 27% – fino a 11 ott 23

ASUS BE279QSK Monitor 27?, FullHD (1920×1080), HDMI, IPS, Frameless, Webcam FullHD Integrata, Microfono, Speaker Integrati, Design Ergonomico, Eye Care, Riduzione Luce Blu, Nero In offerta a € 248,00 – invece di €‎ 319,00

sconto 22% – fino a 11 ott 23

Asus Proart Display Pa278Qv Professional Monitor, 27″ Ips, Wqhd 2560 X 1440, Nero Grigio In offerta a € 279,00 – invece di €‎ 449,00

sconto 38% – fino a 11 ott 23

ASUS ProArt Display Monitor 27″ In offerta a € 349,00 – invece di €‎ 449,00

sconto 22% – fino a 11 ott 23

ASUS ProArt PA279CV Monitor Professionale 27?, 4K UHD (3840×2160), USB-C, IPS, 100percento sRGB e Rec.709, Precisione colore DeltaE < 2, ASUS ProArt Preset e ProArt Palette, HDR10, Regolabile, Nero In offerta a € 449,99 – invece di €‎ 599,00

sconto 25% – fino a 11 ott 23

ASUS GAMING

ASUS TUF Gaming VG27AQ1A Monitor Gaming 27?, WQHD (2560×1440), 170Hz, IPS, Tempo di Risposta 1ms, G-SYNC, Extreme Low Motion Blur, Tecnologia Shadow Boost, HDR10, Regolabile, Nero In offerta a € 259,99 – invece di €‎ 469,00

sconto 45% – fino a 11 ott 23

Monitor da gioco HDR ASUS TUF Gaming VG279QM – Full HD da 27 pollici (1920 x 1080), Fast IPS, 280 Hz, 1 ms (GTG), Extreme Low Motion Blur Sync, compatibile con G-SYNC, DisplayHDR 400, nero In offerta a € 289,99 – invece di €‎ 434,90

sconto 33% – fino a 11 ott 23

ASUS ROG Strix XG27AQ Monitor Gaming 27?, WQHD (2560×1440), Fast IPS, fino a 170Hz, Tempo Di Risposta 1ms, ELMB SYNC, G-SYNC, HDR 400, Illuminazione Aura Sync RGB, Posizione Regolabile, Nero In offerta a € 449,99 – invece di €‎ 599,00

sconto 25% – fino a 11 ott 23

ASUS TUF Gaming VG28UQL1A Monitor Gaming 28?, 4K UHD (3840×2160), Fast IPS, 144Hz, 1ms, G-SYNC, FreeSync Premium, DisplayHDR 400, ELMB, Riduzione Luce Blu, Variable Overdrive, Regolabile, Nero In offerta a € 588,90 – invece di €‎ 899,00

sconto 34% – fino a 11 ott 23

ASUS ROG Strix XG27UQR Monitor Gaming 27?, 4K (3840×2160), 144Hz, IPS, Tempo Di Risposta 1ms, G-SYNC, DisplayHDR 400, Display Stream Compression, DCI-P3 90percento, Posizione Regolabile, Nero In offerta a € 699,99 – invece di €‎ 899,00

sconto 22% – fino a 11 ott 23

BENQ

BenQ Mobiuz EX240N Monitor da Gioco (23,8 pollici, 165hz, 1ms, HDMI e DP compatibile con 120 Hz per PS5, Xbox Serie X e Serie S) In offerta a € 125,99 – invece di €‎ 189,00

sconto 33% – fino a 11 ott 23

BenQ GL2780 Monitor da Gioco LED da 27 Pollici, FHD 1080p, Eye-Care, 1 ms, 75 Hz, Antiriflesso, HDMI, DVI, Speaker, Black In offerta a € 139,99 – invece di €‎ 189,00

sconto 26% – fino a 11 ott 23

Monitor BenQ GW2785TC (27 pollici, FHD, IPS, ricarica USB-C, DP / HDMI, design ergonomico, microfono a cancellazione di rumore, modalità codifica) Compatibile con MacBook In offerta a € 186,99 – invece di €‎ 269,90

sconto 31% – fino a 11 ott 23

BenQ PD2700U 27? 4K Monitor per il design, AQCOLOR IPS UHD 3840×2160, HDR 10, Rec.709, sRGB In offerta a € 379,99 – invece di €‎ 549,00

sconto 31% – fino a 11 ott 23

BenQ PD2705U Designer Monitor (tecnologia AQCOLOR, 27 pollici, 4K UHD, IPS, P3 Wide Color, ricarica USB-C, DP / HDMI, KVM, altezza regolabile) Compatibile con MacBook In offerta a € 399,99 – invece di €‎ 529,90

sconto 25% – fino a 11 ott 23

Monitor BenQ EW3280U (32 pollici, 4K UHD, IPS, P3 Wide Color, ricarica USB-C, DP / HDMI, HDR 400) Compatibile con MacBook In offerta a € 499,99 – invece di €‎ 819,00

sconto 39% – fino a 11 ott 23

Benq Mobiuz Ex3210U Monitor 4K Gaming (32 Pollici, Ips, 144 Hz, 1Ms, Hdr 600, 48 Gbps Piena Larghezza Di Banda, Vrr Compatible Per Ps5, Telecomando), Bianco, ?23.13 x 28.61 x 10.63 cm 9.5 Kg In offerta a € 748,99 – invece di €‎ 1.328,85

sconto 44% – fino a 11 ott 23

CORSAIR GAMING

Corsair XENEON 27QHD240 da 27 Pollici OLED Monitor da Gioco – 2560 x 1440, DisplayHDR10 – Nero In offerta a € 949,99 – invece di €‎ 1.149,99

sconto 17% – fino a 11 ott 23

Corsair XENEON Flex 45WQHD240 Monitor Gaming – 45 Pollici OLED WQHD (3440 x 1440) Monitor con Curvatura Regolabile, 240 Hz, NVIDIA® Compatibile con G-SYNC, AMD FreeSync? Premium – Nero In offerta a € 1.499,99 – invece di €‎ 2.399,99

sconto 38% – fino a 11 ott 23

DELL

Dell, S2422HX, schermo da 24 pollici, Full HD 1920 x 1080, 60 Hz, 16:9, 8 ms, HDMI, nero In offerta a € 89,00 – invece di €‎ 199,00

sconto 55% – fino a 11 ott 23

HP

HP – PC V24ie Monitor da 24″, FHD, 16:9, Antiriflesso, Pannello IPS da 75Hz, Tempo di Risposta 5 ms, Reclinabile, VESA 10×10 cm, AMD FreeSync, 250 Nits, Low Blue Light, VGA, HDMI, DisplayPort, Nero In offerta a € 99,99 – invece di €‎ 159,99

sconto 38% – fino a 11 ott 23

HP – PC V22ve G5 Monitor da 22″, FHD, 16:9, Antiriflesso, Pannello VA da 75Hz, Tempo di Risposta 5 ms, Reclinabile, VESA 10×10 cm, AMD FreeSync, 200 Nits, Modalità Low Blue Light, VGA, HDMI 1.4, Nero In offerta a € 79,99 – invece di €‎ 139,99

sconto 43% – fino a 11 ott 23

HP – PC M24fe Monitor, Display 23.8″ FHD IPS Antiriflesso, Tecnologia AMD FreeSync, Tempo Risposta 5 ms GtG Overdrive, Risoluzione 1920 x 1080, Software HP Display Center, HDMI, Argento In offerta a € 109,99 – invece di €‎ 192,00

sconto 43% – fino a 11 ott 23

HP – PC M27fe Monitor da 27″, FHD, 16:9, Antiriflesso, Pannello IPS da 75Hz, Tempo di Risposta 5 ms, Reclinabile, AMD FreeSync, 300 Nits, Low Blue Light, HDMI 1.4, VGA, No montaggio VESA, Argento In offerta a € 139,99 – invece di €‎ 219,99

sconto 36% – fino a 11 ott 23

HP GAMING

HP – Gaming X24ih Monitor da 24 pollici, Pannello IPS 16:9 FHD 144Hz, 1 ms, Antiriflesso, 200 nits, Reclinabile/Ruotabile, AMD FreeSync, Low Blue Light, VESA 10×10 cm, HDMI 2.0, Displayport 1.2, Nero In offerta a € 149,99 – invece di €‎ 249,99

sconto 40% – fino a 11 ott 23

HUAWEI

HUAWEI MateView SE Monitor, 23,8 pollici, rotazione verticale, IPS, gamma cromatica P3 di livello cinematografico, 75 Hz, HDR, modalità eBook, HDMI, DP, VESA, estensione garanzia di 6 mesi, 53060702 In offerta a € 149,90 – invece di €‎ 199,90

sconto 25% – fino a 11 ott 23

LENOVO

Lenovo D24-45 Monitor – Display 24 pollici FullHD (1920 x 1080, VA, Bordi Ultrasottili, AMD FreeSync, 4ms, 75Hz, Cavo HDMI, Input HDMI + VGA) – Raven Black – Esclusiva Amazon, 2022 In offerta a € 99,00 – invece di €‎ 139,00

sconto 29% – fino a 11 ott 23

Lenovo D27-45 Monitor – Display 27 pollici FullHD (1920 x 1080, VA, Bordi Ultrasottili, AMD FreeSync, 4ms, 75Hz, Cavo HDMI, Input HDMI + VGA) – Raven Black – Esclusiva Amazon In offerta a € 119,00 – invece di €‎ 169,00

sconto 30% – fino a 11 ott 23

Lenovo L27e-30 Monitor – Display 27″ FullHD (1920×1080, IPS, 4 ms, 75Hz, Input HDMI+VGA, Cavo HDMI, AMD FreeSync) Inclinazione regolabile – Raven Black – Esclusiva Amazon, 2023 In offerta a € 119,99 – invece di €‎ 189,00

sconto 37% – fino a 11 ott 23

Lenovo D32q-20, 31.5″ 2K QHD (2560×1440, IPS, 4ms, 75Hz, HDMI+DP, FreeSync), Inclinazione regolabile – Raven Black – Esclusiva Amazon In offerta a € 229,00 – invece di €‎ 329,00

sconto 30% – fino a 11 ott 23

LENOVO GAMING

Lenovo G24e-20 Monitor Gaming 23.8″ FullHD con EyeSafe (1920×1080, VA, 1ms, 100Hz, HDMI+DP, FreeSync Premium, Base in Metallo) Inclinazione e altezza regolabili – Iron Grey In offerta a € 129,00 – invece di €‎ 229,00

sconto 44% – fino a 11 ott 23

LG

LG 24ML60SP Monitor 24″ Full HD LED IPS, 1920×1080, 1ms, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, 2x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), VGA, AUX, Schermo Antiriflesso, Flicker Safe, Bianco In offerta a € 99,99 – invece di €‎ 179,00

sconto 44% – fino a 11 ott 23

LG 27ML60SP Monitor 27″ Full HD LED IPS, 1920×1080, 1ms, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, 2x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), VGA, AUX, Schermo Antiriflesso, Flicker Safe, Bianco In offerta a € 129,99 – invece di €‎ 209,00

sconto 38% – fino a 11 ott 23

LG 26WQ500 Monitor 26″ FHD UltraWide LED IPS HDR 10, 2560×1080, 1ms, AMD FreeSync 75Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), AUX, Flicker Safe, Nero In offerta a € 139,99 – invece di €‎ 199,00

sconto 30% – fino a 11 ott 23

LG 29WQ60A Monitor 29″ UltraWide 21:9 LED IPS HDR 10, 2560×1080, 1ms, AMD FreeSync 100Hz, Audio Stereo 14W, HDMI 1.4 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, USB-C, Flicker Safe, Nero In offerta a € 179,99 – invece di €‎ 279,00

sconto 35% – fino a 11 ott 23

LG 27UL500P Monitor 27″ UltraHD 4K LED IPS HDR 10, 3840×2160, 5ms, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, AUX, Flicker Safe, Bianco In offerta a € 199,99 – invece di €‎ 349,00

sconto 43% – fino a 11 ott 23

LG 32UN880P ERGO Monitor 32″ UltraHD 4K LED IPS HDR 10, 3840×2160, 5ms, AMD FreeSync 60Hz, Audio Stereo 10W, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, USB-C, USB 3.0, AUX, Stand ERGO, Flicker Safe, Nero In offerta a € 499,99 – invece di €‎ 699,00

sconto 28% – fino a 11 ott 23

LG Gaming

LG 24GN65R UltraGear Gaming Monitor 24″ Full HD IPS HDR 10, 1920×1080, 1ms, AMD FreeSync Premium 144Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, AUX, Stand Pivot, Flicker Safe, Nero In offerta a € 129,99 – invece di €‎ 239,00

sconto 46% – fino a 11 ott 23

LG 27GN60R UltraGear Gaming Monitor 27″ Full HD IPS HDR 10, 1920×1080, 1ms, AMD FreeSync Premium 144Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, AUX, Flicker Safe, Nero In offerta a € 159,99 – invece di €‎ 279,00

sconto 43% – fino a 11 ott 23

LG 27GR75Q UltraGear Gaming Monitor 27″ QHD IPS HDR 10, 2560×1440, 1ms, G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium 165Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, AUX, Flicker Safe, Nero In offerta a € 229,99 – invece di €‎ 379,00

sconto 39% – fino a 11 ott 23

LG 32GN63T UltraGear Gaming Monitor 32″ QHD VA HDR 10, 2560×1440, 1ms, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium 165Hz, HDMI 2.0, (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita AUX, Flicker Safe, Nero In offerta a € 279,99 – invece di €‎ 399,00

sconto 30% – fino a 11 ott 23

LG 34GP63AP UltraGear Gaming Monitor 34″ QHD UltraWide Curvo LED VA HDR 10, 3440×1440, 1ms, AMD FreeSync Premium 160Hz, Audio Stereo 14W, HDMI 2.0 (HDPC 2.2), Display Port 1.4, Flicker Safe, Nero In offerta a € 349,99 – invece di €‎ 549,00

sconto 36% – fino a 11 ott 23

LG 27GR95QE UltraGear Gaming Monitor 27″ QHD OLED HDR True Black, 2560×1440, 0.03ms, G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium 240Hz, HDMI 2.1 VRR (HDCP 2.3), Display Port 1.4, Flicker Safe, Nero In offerta a € 899,99 – invece di €‎ 1.399,00

sconto 36% – fino a 11 ott 23

LG 45GR95QE UltraGear Gaming Monitor 45″ QHD UltraWide Curvo OLED HDR, 3440×1440, 0.03ms, G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium 240Hz, HDMI 2.1 VRR (HDCP 2.3), Display Port 1.4, Nero In offerta a € 1.399,99 – invece di €‎ 1.999,00

sconto 30% – fino a 11 ott 23

MSI

MSI PRO MP223 Monitor 22″ Full HD (1920×1080), 100Hz, 1ms, Eye Care (Anti-Flicker, Less Blue Light, antiriflesso), HDMI, VGA, VESA 75x75mm In offerta a € 74,98 – invece di €‎ 89,99

sconto 17% – fino a 11 ott 23

MSI PRO MP243 Monitor 24″ IPS, Full HD (1920×1080), 75Hz, 5ms, antiriflesso, speaker integrati, Eye-friendly, 1x HDMI e 1x DP, VESA In offerta a € 99,99 – invece di €‎ 149,99

sconto 33% – fino a 11 ott 23

MSI PRO MP273 Monitor Flat 27″, Display 16:9 Full HD (1920×1080), 75Hz, 5ms, IPS antiriflesso, collegamenti 1x HDMI e 1x DP, VESA 75x57mm standard In offerta a € 119,99 – invece di €‎ 169,99

sconto 29% – fino a 11 ott 23

MSI PRO MP161 Monitor Portatile da 15,6″, IPS FHD (1920×1080), 60Hz, eye-friendly, compatibile con PC, laptop, cellulari, speaker integrati, Ergo Kickstand – Mini-HDMI 2.0b, 2xUSB Type-C In offerta a € 129,98 – invece di €‎ 199,99

sconto 35% – fino a 11 ott 23

MSI Modern MD241P Monitor IPS 24″ Full HD (1920×1080), 75 Hz, 5 ms (GTG), VESA 100x100mm, regolabile, speakers, HDMI, Type-C In offerta a € 129,99 – invece di €‎ 168,21

sconto 23% – fino a 11 ott 23

MSI GAMING

MSI G2412 Monitor Gaming IPS 24″, FHD (1920×1080), 170 Hz, 1ms, AMD FreeSync Premium, DP 1.2a, HDMI 1.4b CEC, Night Vision, Anti-flickr, Less Blue light In offerta a € 139,00 – invece di €‎ 199,00

sconto 30% – fino a 11 ott 23

MSI G2712 Monitor Gaming 27″ FHD IPS (1920×1080), 170 Hz, 1ms, FreeSync Premium, Night Vision, Anti-Flicker & Less Blue Light – DP 1.2a, HDMI 1.4b, VESA 100×100 In offerta a € 169,00 – invece di €‎ 229,00

sconto 26% – fino a 11 ott 23

MSI Optix MAG275R2 Monitor Gaming 27″ FHD (1920×1080), Pannello IPS, 170Hz, 1ms, FreeSync Premium, DP, HDMI, VESA e 178 GRADI DI AMPIO ANGOLO DI VISIONE In offerta a € 169,00 – invece di €‎ 379,00

sconto 55% – fino a 11 ott 23

MSI MAG ARTYMIS 274CP Monitor Gaming 27″ Curvo FHD (1920×1080), 165Hz / 1ms, FreeSync Premium, DisplayHDR 400 – DP 1.2a, HDMI, USB Type-C, VESA In offerta a € 179,00 – invece di €‎ 362,00

sconto 51% – fino a 11 ott 23

MSI G281UV 27,9 pollici 4K UHD Gaming Monitor – Pannello IPS 3840 x 2160, 60 Hz / 4ms GtG, FreeSync, 94% DCI-P3 Colour (10-Bit), DisplayHDR 400, Less Blue Light Premium – DP 1.2a, HDMI 2.0b In offerta a € 249,00 – invece di €‎ 399,00

sconto 38% – fino a 11 ott 23

MSI Optix MAG301CR2 Monitor Gaming Curvo 30″, Display 21:9 (WFHD) 2560×1080, Frequenza 200Hz, 1ms, Pannello VA, FreeSync Premium, HDR Ready, VESA 75x75mm In offerta a € 269,00 – invece di €‎ 399,00

sconto 33% – fino a 11 ott 23

MSI Optix MAG301RF Monitor Gaming 30″, Display 21:9 (WFHD – UltraWide FullHD) 2560×1080, 200Hz, 1ms, Rapid IPS, G-Sync Compatibile, HDR Ready, VESA, Mystic Light RGB, Display port, HDMI In offerta a € 269,00 – invece di €‎ 449,00

sconto 40% – fino a 11 ott 23

MSI G321CUV 31.5″ Monitor Gaming Curvo, 3840×2160 (4K UHD), 60Hz / 1ms, angolo di visione di 178°, HDR Ready, Anti-sfarfallio, VESA In offerta a € 279,00 – invece di €‎ 583,16

sconto 52% – fino a 11 ott 23

MSI Optix MAG342CQR Monitor Gaming Curvo 34″ UWQHD (3440×1440), 144Hz, 1ms, Adaptive Sync, HDR Ready, Mystic Light, Stand regolabile in 4 direzioni – DP 1.4, HDMI 2.0 In offerta a € 429,00 – invece di €‎ 549,90

sconto 22% – fino a 11 ott 23

MSI G321CU Monitor Gaming Curvo 31.5″ – 3840×2160 (UHD 4K), 144Hz / 1ms, HDMI 2.1, DisplayPort (1.4a), angolo di visione di 178°, HDR Ready, Anti-sfarfallio, VESA In offerta a € 499,00 – invece di €‎ 699,00

sconto 29% – fino a 11 ott 23

MSI Optix MPG341QR Monitor Gaming 34″ flat, Display 21:9 UWQHD (3440 X 1440), IPS, 144Hz, 1ms (MPRT), HDMI 2.0, HDR 400, NVIDIA G-Sync Compatibile, VESA 100×100, MSI Center e Gaming Intellicence In offerta a € 569,00 – invece di €‎ 799,00

sconto 29% – fino a 11 ott 23

MSI MPG321UR-QD monitor gaming 32″ pollici, HDMI 2.1, 4K 144Hz,1ms, UHD (3840 x 2160),tecnologia Quantum Dot, Pannello IPS, Nvidia G-Sync, CEC, USB Type-C, Vesa 100x100mm In offerta a € 999,00 – invece di €‎ 1.299,00

sconto 23% – fino a 11 ott 23

Philips

Philips 243V7QJABF Monitor 24″ LED IPS FHD, 4 ms, 3 Side Frameless, Low Blue, Flicker Free, HDMI, Display Port, VGA, Casse Integrate, Attacco VESA, Nero In offerta a € 99,00 – invece di €‎ 169,00

sconto 41% – fino a 11 ott 23

Philips Monitors 243V7Qdsb Monitor 24 Pollici Led Ips Fhd, 4 Ms, 3 Side Frameless, Low Blue, Flicker Free, Hdmi, Vga, Attacco Vesa, Nero, 24 Pollici In offerta a € 84,90 – invece di €‎ 169,90

sconto 50% – fino a 11 ott 23

Philips 273V7QDSB Monitor 27″ LED IPS Full HD, 4 ms, 3 Side Frameless, Low Blue Mode, Flicker Free, HDMI, DVI, VGA, Attacco VESA, Nero In offerta a € 114,90 – invece di €‎ 149,90

sconto 23% – fino a 11 ott 23

Philips 230B8QJEB/00 Monitor 22.5′ IPS, WUXGA 1920×1200, VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Speakers Integrati, Regolabile Ergonomicamente In offerta a € 119,00 – invece di €‎ 199,00

sconto 40% – fino a 11 ott 23

Philips 275V8LA – Monitor QHD da 27 pollici, altoparlanti, FreeSync (2560×1440, 75 Hz, DisplayPort, HDMI), colore nero In offerta a € 154,90 – invece di €‎ 203,25

sconto 24% – fino a 11 ott 23

Philips Monitors 275E1S Monitor Lcd E Line 27 Pollici, Ips, Amd Freesync, Quad Hd 2560 x 1440, 75 Hz, 4 Ms, Hdmi, Dispaly Port, Vga, Flicker Free, Low Blue Light, Vesa, Nero, 27 Pollici In offerta a € 179,90 – invece di €‎ 229,00

sconto 21% – fino a 11 ott 23

Philips 276E8VJSB Monitor 27″ (68,6 cm), IPS 4K UHD (3840 x 2160), 2 HDMI, Display Port, Nero In offerta a € 229,90 – invece di €‎ 339,00

sconto 32% – fino a 11 ott 23

Philips Gaming

Philips 241E1SCA 24″ Gaming Monitor Curvo Freesync 75 Hz LED VA FHD, 4ms, 3 Side Frameless, Casse Audio Integrate, Low Blue Mode, Flicker Free, HDMI, VGA, VESA, Nero In offerta a € 99,90 – invece di €‎ 199,90

sconto 50% – fino a 11 ott 23

PHILIPS Evnia Gaming Monitor 24M1N3200Za/00, 165 Hz, Ips, Regolabile In Altezza, Nero, 24 Pollici Fhd In offerta a € 129,90 – invece di €‎ 239,90

sconto 46% – fino a 11 ott 23

PHILIPS Evnia 27M1N3200ZA/00 Gaming Monitor, 27″, IPS, 165Hz, 1ms, adaptive sync, low input lag, 2 hdmi, display port, speakers integrati, regolazioni ergonomiche, vesa In offerta a € 169,90 – invece di €‎ 325,90

sconto 48% – fino a 11 ott 23

Philips Evnia Gaming 27M1N3500LS 27 Pollici QHD Monitor, 165Hz, VA, 1MS, Smart Image HDR, Altoparlanti, Low Input Lag, 2560 X 1440, 165 Hz, 250 cd/m² HDMI 2.0, DP 1.4, Nero, 27 pollici QHD In offerta a € 199,90 – invece di €‎ 399,90

sconto 50% – fino a 11 ott 23

Philips Monitor Gaming 325E1C Monitor Curvo, Freesync 75 Hz, LCD da 32″, 2K Quad HD 2560 x 1440 VA, 4 ms, HDMI, Display Port, VGA, Flicker Free, Low Blue Light, Ultra Wide Color, VESA, Nero In offerta a € 239,90 – invece di €‎ 289,00

sconto 17% – fino a 11 ott 23

Philips Evnia 27M1N5500ZA – 27 pollici QHD Gaming Monitor, 170Hz, Nano IPS, 1ms GTG, FreeSync Premium, altoparlanti, USB Hub (2560 x 1440 @ 170Hz, HDR400, HDMI 2.0 / DP 1.4 / USB 3.2) In offerta a € 309,00 – invece di €‎ 489,90

sconto 37% – fino a 11 ott 23

Philips Evnia Gaming 32M1N5800A – 32 pollici 4K Monitor, 144Hz, 1ms GTG, IPS, Smart Image HDR, altoparlanti, altezza regolabile, USB Hub (3840 x 2160 @ 144Hz, HDR 400, HDMI 2.1 / DP 1.4 / USB 3.2) In offerta a € 749,00 – invece di €‎ 919,90

sconto 19% – fino a 11 ott 23

Philips Monitor Curvo 49″, 499P9H, Gaming Superwide 32:9, risoluzione 5120 * 1440, Adaptive Sync, HDR 400, Multiview con KVM Switch integrato, Docking station USB-C, Microfono, Low Blue, Vesa, Nero In offerta a € 949,90 – invece di €‎ 1.249,00

sconto 24% – fino a 11 ott 23

SAMSUNG

Samsung Monitor S31C (S24C312), Flat, 24”, 1920×1080 (Full HD), IPS, 75 Hz, 5 ms, FreeSync, D-Sub, HDMI, Eye Saver Mode, Flicker Free In offerta a € 89,90 – invece di €‎ 209,00

sconto 57% – fino a 11 ott 23

Samsung Monitor S31C (S27C312), Flat, 27”, 1920×1080 (Full HD), IPS, 75 Hz, 5 ms, FreeSync, D-Sub, HDMI, Eye Saver Mode, Flicker Free In offerta a € 109,99 – invece di €‎ 197,40

sconto 44% – fino a 11 ott 23

Samsung Monitor HRM UR55 (U28R552), Flat, 28″, 3840×2160 (UHD 4K), HDR10, IPS, 60 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free In offerta a € 199,90 – invece di €‎ 359,00

sconto 44% – fino a 11 ott 23

Samsung Monitor HRM ViewFinity S50GC (S34C502), Flat, 34”, 3440×1440 (WQHD), 21:9, HDR10, VA, 100 Hz, 5 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP, PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free In offerta a € 279,90 – invece di €‎ 389,00

sconto 28% – fino a 11 ott 23

SAMSUNG SMART

Samsung Smart Monitor M5 (S27BM501), Flat 27”, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, IoT Hub, WiFi, Bianco In offerta a € 169,90 – invece di €‎ 329,00

sconto 48% – fino a 11 ott 23

Samsung Smart Monitor M5, Flat 27”, 1920×1080 Full HD, Smart TV Amazon Video, Netflix, Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, IoT Hub, WiFi, HDMI In offerta a € 169,90 – invece di €‎ 299,00

sconto 43% – fino a 11 ott 23

Samsung Smart Monitor M5, Flat 32”, 1920×1080 Full HD, Smart TV Amazon Video, Netflix, Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, IoT Hub, WiFi, HDMI In offerta a € 198,00 – invece di €‎ 339,00

sconto 42% – fino a 11 ott 23

Samsung Smart Monitor M7 (S32BM702), Flat 32”, 3840×2160 (UHD 4K), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB Type-C In offerta a € 299,99 – invece di €‎ 439,00

sconto 32% – fino a 11 ott 23

SAMSUNG GAMING

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (C32G53), Curvo (1000R), 32″, 2560×1440 (WQHD 2K), HDR10, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero In offerta a € 259,90 – invece di €‎ 399,00

sconto 35% – fino a 11 ott 23

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (S24AG302), Flat, 24″, 1920×1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode In offerta a € 139,90 – invece di €‎ 269,00

sconto 48% – fino a 11 ott 23

Samsung Monitor Gaming Odyssey G4 (S25BG400), Flat, 25”, 1920×1080 FHD, IPS, 240 Hz, 1 ms, Freesync, G-Sync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Eye Saver Mode, Flicker Free In offerta a € 189,90 – invece di €‎ 274,99

sconto 31% – fino a 11 ott 23

Samsung Monitor Gaming Odyssey G4 (S27BG400), Flat, 27”, 1920×1080 FHD, IPS, 240 Hz, 1 ms, Freesync Premium, G-Sync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Eye Saver Mode, Flicker Free In offerta a € 197,99 – invece di €‎ 289,00

sconto 31% – fino a 11 ott 23

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (C27G53), Curvo (1000R), 27″, 2560×1440 (WQHD 2K), HDR10, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero In offerta a € 219,90 – invece di €‎ 379,00

sconto 42% – fino a 11 ott 23

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (C34G55), Curvo (1000R), 34″, 3440×1440 (Ultra WQHD), 21:9, HDR10, VA, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PBP, Flicker Free In offerta a € 339,00 – invece di €‎ 491,01

sconto 31% – fino a 11 ott 23

Samsung Monitor Gaming Odyssey G7 (C27G73), Curvo (1000R), 27″, 2560×1440 (WQHD 2K), HDR 600, VA, 240 Hz, 1ms, FreeSync Pro, G-Sync, HDMI, USB 3.0, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, PIP, PBP In offerta a € 499,90 – invece di €‎ 679,00

sconto 26% – fino a 11 ott 23

Samsung Monitor Gaming Odyssey G7 (C32G73), Curvo (1000R), 32″, 2560×1440 (WQHD 2K), HDR 600, VA, 240 Hz, 1 ms, FreeSync Pro, G-Sync, HDMI, USB 3.0, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, PIP, PBP In offerta a € 559,90 – invece di €‎ 719,00

sconto 22% – fino a 11 ott 23

Samsung Monitor Gaming Odyssey G7 (S32BG702), Flat, 32”, 3840×2160 (UHD 4K) In offerta a € 749,00 – invece di €‎ 999,00

sconto 25% – fino a 11 ott 23

Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G8 (S34BG850), Curvo (1800R), 34”, 3440×1440 (WQHD), 21:9, HDR10+, OLED, 175 Hz, 0,1 ms, Freesync Premium, Micro HDMI, USB-C, Mini-DP, WiFi, Bluetooth, Casse, HAS In offerta a € 949,00 – invece di €‎ 1.349,00

sconto 30% – fino a 11 ott 23

Samsung Monitor Gaming Odyssey G9 (C49G93), Curvo (1000R), 49″, 5120×1440 (Dual QHD), 32:9, HDR10+, HDR1000, VA, 240 Hz, 1 ms, Freesync Pro, G-Sync, HDMI, USB 3.0, Display Port, Ingresso Audio, HAS In offerta a € 1.049,00 – invece di €‎ 1.459,00

sconto 28% – fino a 11 ott 23

Samsung Monitor Gaming Odyssey Neo G9 (S49AG952), Curvo (1000R), 49″, 5120×1440 (Dual QHD), 32:9, Mini-LED, HDR10+, VA, 240 Hz, 1 ms, FreeSync Pro, G-Sync, HDMI, USB, Display Port, Ingresso Audio In offerta a € 1.594,99 – invece di €‎ 2.239,00

sconto 29% – fino a 11 ott 23

Samsung Monitor Gaming Odyssey Ark (S55BG970), Curvo (1000R), 55”, 3840×2160 (UHD 4K), Mini-LED, HDR10+, VA, 165Hz, 1ms, Freesync Premium Pro, HDMI, USB, WiFi, Bluetooth, Casse Integrate, HAS, Pivot In offerta a € 1.990,00 – invece di €‎ 2.999,00

sconto 34% – fino a 11 ott 23

