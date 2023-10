Festa delle offerte Prime, Garmin Swim 2, lo smart watch per il nuoto in sconto a 169,99 €

Se siete appassionati di nuoto e volete un’offerta top eccola: per la festa degli sconti d’autunno va in promozione Garmin Swim 2, un orologio sportivo che nasce specificatamente per il nuoto e che costa 169,99 € rispetto ad un prezzo consigliato di 249,99€

Swim 2 è la risposta ai desideri di chi vive la propria passione sportiva in acqua, che sia piscina o acque libere.

Swim 2 permette inoltre di creare allenamenti personalizzati, oltre a confermare funzioni come il conteggio di bracciate, distanza, rilevazione dello SWOLF e della Critical Swim Speed. Dalla linea idrodinamica ed ergonomica, include funzioni wellness e smart che lo rendono ideale anche per un uso quotidiano.

A questo si aggiungono la funzione Auto Rest (auto pausa via accelerometro) e la possibilità di monitorare gli esercizi di nuoto.

Durante allenamenti indoor, monitora frequenza delle bracciate, media bracciate per vasca, tempo e ritmo per vasca (su 100mt/h), pause, numero di vasche percorse, esercizi di nuoto e la Critical Swim Speed (CSS), per analizzare la capacità aerobica dell’utente e determinare l’intensità dell’allenamento del nuotatore.

Grazie all’accelerometro riconosce anche lo stile di nuotata. ed il conteggio delle vasche. Altre analisi di nuotata sono rappresentate dal calcolo dell’indice SWOLF, ovvero l’algoritmo tra l’efficienza della nuotata e il numero di bracciate, il tempo impiegato per percorrere una vasca e la lunghezza della vasca stessa. È possibile inoltre creare allenamenti personalizzati con indicazione di intervalli e pause. Garmin Swim 2 include il monitoraggio degli esercizi si nuoto (Drill), la possibilità di personalizzare gli allenamenti e gli avvisi di andatura.

Durante l’attività in acque libere, Swim 2 utilizza il GPS integrato per registrare con precisione la distanza percorsa, registrando il battito cardiaco direttamente dal polso. Grazie ad una interfaccia molto intuitiva gestibile con sei pulsanti, permette l’accesso alle diverse funzioni in modo facile e veloce.

Swim 2, un compagno ideale di allenamento anche fuori dall’acqua è dotato di profili per la registrazione di altre attività sportive come la corsa, la bici o i lavori cardio, tutti in modalità basic: passo/velocità, tempi ed Auto Lap, Auto Pause.

Swim 2 prevede un’autonomia fino a 7 giorni in modalità smartwatch, fino a 13 ore in modalità GPS e frequenza cardiaca ottica (OHR), e fino a 72 ore in modalità piscina e OHR.

Il nuovo Garmin Swim 2 costerebbe 249,99 euro, si trova anche a meno ma Amazon offre un prezzo decisamente speciale: solo 169,99€ in occasione della festa degli sconti d’autunno.