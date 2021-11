Settimana del Black Friday, le migliori offerte Amazon del 22 Novembre con sconto fino al 57%

Prosegue la settimana del Black Friday Amazon con offerte top su tantissime categorie. Qui abbiamo raccolto le 50 offerte più interessanti dalla mezzanotte del quarto giorno.

Per quanto riguarda le offerte già attive vi segnaliamo:

Settimana del Black Friday, le migliori offerte Amazon del 21 Novembre con sconto fino al 52% – valide fino al 29 Novembre

Settimana del Black Friday, le migliori offerte Amazon del 20 Novembre con sconto fino al 56% – valide fino al 29 Novembre

Offerte Apple

L’adattatore Apple per fotocamere da Lightning a USB 3 in super offerta Amazon

Black Friday, MacBook Pro 14″ super ribassato, lo comprate (anche a rate) da 2008€

Apple Pencil (Prima Generazione) In offerta a 79,80 € – invece di 99,00 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 108,90 € – invece di 135,00 €

sconto 19% – fino al 29 nov 21

Apple Magic Keyboard (per iPad Pro 12,9″ – 4ª generazione) – Italiano In offerta a 189,00 € – invece di 399,00 €

sconto 53% – fino al 29 nov 21

Magic Mouse In offerta a 59,90 € – invece di 75,00 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

GoPro HERO10 Black – Action Camera impermeabile con LCD anteriore e schermi posteriori touch, video Ultra HD 5.3K60, foto da 23 MP, streaming live 1080p, webcam, stabilizzazione In offerta a 479,99 € – invece di 529,99 €

sconto 9% – fino al 5 dic 21

Sony WF-1000XM4 – Auricolari True Wireless con HD Noise Cancelling, Compatibili con Google Assistant, Amazon Alexa, Microfono Integrato per chiamate, Batteria fino a 24 ore (Nero) In offerta a 188,75 € – invece di 280,00 €

sconto 33% – fino al 29 nov 21

ASUS ROG Delta S Cuffia Gaming USB-C, Illuminazione RGB, Microfono con Cancellazione Rumore, MQA, 4 DAC ESS 9281, Design Leggero, Per PC, Mac, PS4/PS5, Nintendo Switch e Dispositivi Mobile, Nero In offerta a 146,99 € – invece di 209,00 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Beats Studio Buds – Auricolari bluetooth totalmente wireless con cancellazione del rumore – auricolari senza fili resistenti al sudore, compatibili con Apple e Android, Bluetooth di Classe 1 – Nero In offerta a 119,99 € – invece di 149,95 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Powerbeats Pro Wireless Auricolari – Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, 9 ore di ascolto, auricolari resistenti al sudore – Rosa Nuvola In offerta a 169,00 € – invece di 249,00 €

sconto 32% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 29 nov 21

JBL TUNE 125TWS Cuffie In-Ear True Wireless Bluetooth, Auricolari senza Fili con Microfono Integrato per Musica, Chiamate e Sport, Fino a 32h di Autonomia, Custodia di Ricarica, Colore Rosa In offerta a 49,99 € – invece di 99,00 €

sconto 50% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 29 nov 21

Sony WH-CH510 – Cuffie wireless on-ear, Compatibile con Google Assistant e Siri, Batteria fino a 35 ore, Bluetooth, Nero In offerta a 29,99 € – invece di 50,00 €

sconto 40% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 30 nov 21

Power bank Anker PowerCore III Elite 25600 erog. alim. 60 W con caricab. da 65 W, pac. caric. portatile erog. alim. per USB-C, MacBook Air/Pro/Dell XPS/iPad Pro 2020, iPhone 11 Pro/11/X/8, ecc In offerta a 76,99 € – invece di 109,99 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Anker PowerPort+ Atom III – Caricatore da parete compatto 60W PIQ 3.0 & GaN Tech USB-C, doppia porta con PIQ 2.0 USB-A e 45W USB-C, USB-C Laptops, Macbook, iPad Pro, iPhone, Galaxy, Pixel e altri In offerta a 31,49 € – invece di 41,99 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Anker PowerPort Speed 5 Caricatore da Parete 63W con Doppia Porta Quick Charge 3.0 per Samsung Galaxy S7/S6/edge/edge+,Note 4/5,LG G4/G5, HTC one M8/M9/A9,Nexus 6 e con PowerIQ per iPhone,iPad e altri In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Anker – PowerPort “Atom III” Slim, USB-C, Caricatore da 65 W, 4 Porte, PIQ 3.0 & GaN, con Ingresso USB-C da 45 W, per MacBook, USB C Laptop, iPad PRO, iPhone, Galaxy, Pixel e Molti Altro In offerta a 27,99 € – invece di 39,99 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Anker Caricabatterie Portatile Wireless Magnetico, Power Bank Wireless 5K Magnetico PowerCore con Cavo USB-C, Solo per iPhone 12/12 Pro/12 PRO Max/12 Mini. In offerta a 28,69 € – invece di 39,99 €

sconto 28% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 29 nov 21

Anker Caricatore Nano iPhone, 20 W PIQ 3.0, mini caricatore PowerPort III USB-C per iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max, Galaxy, Pixel 4/3, iPad Pro, AirPods Pro (cavo di ricarica non incluso) In offerta a 13,99 € – invece di 19,99 €

sconto 30% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 29 nov 21

D-Link DUB-M810 Hub USB di Tipo C 8 in 1, Adattatore USB C con HDMI 4K e 1080 p, 2 Porte USB 3.0 e USB 2.0, Lettore di Schede SD e MicroSD, Porta Rete RJ45 1 Gbps, Un USB C di Ricarica fino a 100 W In offerta a 49,90 € – invece di 69,90 €

sconto 29% – fino al 29 nov 21

D-Link DCS-6500LH videocamera compatta mydlink Wi-Fi Full HD Pan & Tilt, visione notturna, rilevamento di suoni/movimenti, audio a 2 vie, registrazione video su app/cloud/scheda SD, sicurezza WPA3 In offerta a 38,90 € – invece di 49,99 €

sconto 22% – fino al 29 nov 21

D-Link COVR-X1863 Sistema Wi-Fi 6 AX1800 Mesh per l’intera casa (confezione da 3), fino a 600 mq, 2 porte Gigabit, MU-MIMO, WPA3, Parental Control. Funziona con l’Assistente Alexa/Gooogle. In offerta a 179,90 € – invece di 214,20 €

sconto 17% – fino al 29 nov 21

OPPO Reno6 Pro 5G, Qualcomm 870, Display 6.55‘’ FHD+ AMOLED 90Hz, Quad Camera 50+16+13+2MP, RAM 12GB Espandib. + ROM 256GB, 4500mAh, Dual Sim, con cavo dati Tipo-C [Versione Italiana], Lunar Grey In offerta a 729,99 € – invece di 799,99 €

sconto 9% – fino al 29 nov 21

Polar M430, Orologio GPS Multisport con Cardiofrequenzimetro Integrato Unisex-Adulto, Impermeabile, Nero, M-L In offerta a 99,90 € – invece di 229,90 €

sconto 57% – fino al 29 nov 21

Amazfit Xiaomi Huami GTR, Smartwatch Men’s, Acciaio Inossidabile, 47mm In offerta a 73,90 € – invece di 129,99 €

sconto 43% – fino al 29 nov 21

Amazfit GTS Smartwatch Orologio Intelligente Fitness 5 ATM Impermeabile Durata Batteria Fino a 14 Giorni con GPS, 12 Modalità di Allenamento, Display del Quadrante in Vetro 3D, Contapassi per Sport In offerta a 71,90 € – invece di 129,99 €

sconto 45% – fino al 29 nov 21

Amazfit GTS, Smartwatch Unisex Adulto, Black In offerta a 71,90 € – invece di 129,99 €

sconto 45% – fino al 29 nov 21

Caricatore wireless Anker PowerWave Pad, Qi da 7.5 W per iPhone SE 2020/11/11 Pro/11 Pro Max/AirPods, ricarica rapida da 10 W per Galaxy S20/S10/S9/Note 10/Note 9 (senza adatt. CA), nero In offerta a 15,99 € – invece di 17,99 €

sconto 11% – fino al 28 nov 21

AVM FRITZ!Fon C5 Telefono Cordless DECT, Schermo a Colori, Telefonia HD, Invio e Ricezione di Posta, Notizie RSS, Podcast, Radio Internet, Compatibile con FRITZ!Box con Base DECT In offerta a 59,99 € – invece di 69,00 €

sconto 13% – fino al 29 nov 21

Fire TV Lite In offerta a 18,99 € – invece di 29,99 €

sconto 37% – fino al 29 nov 21

Fire TV In offerta a 22,99 € – invece di 39,99 €

sconto 43% – fino al 29 nov 21

Fire TV Stick 4K In offerta a 33,99 € – invece di 59,99 €

sconto 43% – fino al 29 nov 21

Fire TV Stick 4K Max In offerta a 38,99 € – invece di 64,99 €

sconto 40% – fino al 29 nov 21

tado Testa Termostatica Intelligente Kit di Base V3+ – Gestione intelligente del riscaldamento, facile installazione fai da te, compatibile con Alexa, Siri & Assistente Google In offerta a 84,90 € – invece di 129,99 €

sconto 35% – fino al 29 nov 21

1Control SOLO 2ª GEN, Apricancello Bluetooth senza Fili per Telefono/Smartphone per Aprire Cancelli e Porte Garage Controllati da Telecomando, x 4 Cancelli e fino a 10 Utenti, Nero, Made in Italy In offerta a 77,00 € – invece di 99,99 €

sconto 23% – fino al 29 nov 21

1Control LINK Accessorio Wi-Fi Apertura da Remoto e Comandi Vocali Compatibile con Apricancello SOLO di 2ª Generazione, Alexa, Google Home e Siri, Nero, Made in Italy In offerta a 80,21 € – invece di 85,00 €

sconto 6% – fino al 29 nov 21

Interruttore Smart Switch Wifi Intelligente Relé Wireless Universale, Funzione Timer, APP Controllo Remoto, Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Home e IFTTT, 4 Pezzi meross In offerta a 28,81 € – invece di 32,99 €

sconto 13% – fino al 26 nov 21

Presa Intelligente Compatibile con HomeKit, Presa WLAN meross, Spina Smart(Type F), Compatibile con Alexa, Google Assistant e SmartThings, Nessun Hub Richiesto, 16 A, 2,4 GHz, 2 Pezzi In offerta a 26,24 € – invece di 34,99 €

sconto 25% – fino al 24 nov 21

Striscia LED Intelligente meross 10M, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google Home, RGB Luce Nastro Luminoso WiFi, Multicolore per Festa, Bar, Scrivania Gaming In offerta a 39,39 € – invece di 65,99 €

sconto 40% – fino al 28 nov 21

Wifi Apriporta Garage Door Opener Apricancello Smart Intelligente, APP Controllo Remoto, Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT, Nessun Hub Richiesto, MSG100 meross In offerta a 34,92 € – invece di 49,99 €

sconto 31% – fino al 28 nov 21

Nilox, E-Bike J5, Bici Elettrica con Pedalata Assistita, Motore Bafang a 3 velocità da 250 W e Batteria Removibile Samsung da 36 V, 8 Ah, Ruote da 26″ e Cambio Shimano a 6 Marce In offerta a 599,00 € – invece di 799,95 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Nilox E-Bike X7, Trekking Bike con Pedalata Assistita, Cambio con 21 Velocità, Batteria al Litio Removibile LG da 36 V – 8 Ah, Fino a 45 km di Autonomia, Copertoni Semi Tassellati 27.5” x 2.10” In offerta a 849,00 € – invece di 1.099,95 €

sconto 23% – fino al 29 nov 21

Tractive GPS Cat Tracker, Seguilo ovunque, Localizzazione 24/7 e Cronologia di 365 giorni In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino al 29 nov 21

Tractive Localizzatore GPS Cani (2021). Sai Sempre dov’è Il Tuo Cane. attività e Posizione 24/7 In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino al 29 nov 21

Kärcher FC 3 Cordless Lavapavimenti – Batteria 7.2 V, Asciugatura Pavimenti in 2 min, Capacità Serbatorio Acqua Pulita 360 ml, Caricabatteria In offerta a 139,00 € – invece di 279,00 €

sconto 50% – fino al 29 nov 21

USAG 002 JM – Valigia con Assortimento per Manutenzione con 181 pezzi, Grigio, 46 x 37 x15.5 cm In offerta a 269,99 € – invece di 422,03 €

sconto 36% – fino al 29 nov 21

Dremel 220 Work Station Complemento W, ork Station Supporto per Trapano , 1 Pezzo In offerta a 40,99 € – invece di 69,95 €

sconto 41% – fino al 29 nov 21

Dremel Moto-Saw – Sega da traforo compatta con seghetto da traforo staccabile, Taglia svariati materiali (legno, plastica, laminati e metallo), 70 W, 5 lame, Complemento guida parallela, Valigetta In offerta a 83,80 € – invece di 119,99 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Dremel F0138220JK Multiutensile Cordless al Litio 8220JK, 5 Complementi, 12 V, Nero, 65 Pezzi In offerta a 134,00 € – invece di 209,95 €

sconto 36% – fino al 29 nov 21

Bosch Professional Sistema 12V Trapano Avvitatore GSR 12V-15 Batteria 2×2.0 + Caricabatterie, Set Accessori 39 pezzi, in Borsa, Amazon Exclusive Set In offerta a 105,00 € – invece di 159,10 €

sconto 34% – fino al 29 nov 21

Bosch Professional Distanziometro laser GLM 500 (raggio d’azione: 0,05 m – 50 m, campo d’inclinazione: 0 – 360°, precisione di misurazione: ± 1,5 mm, 2 pile a stilo AAA, confezione in cartone) In offerta a 83,90 € – invece di 180,29 €

sconto 53% – fino al 29 nov 21

Einhell TC-AC 190/24/8 Compressore ad aria (220-240 V, 1500 W, serbatoio aria 24 l, pressione max 8 bar, portata aria max 110 l/min., cilindri 1, a olio, carrellato, inc. 1 manometro) In offerta a 82,90 € – invece di 139,99 €

sconto 41% – fino al 29 nov 21

Asmodee – Star Wars Rebellion, Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 9090 In offerta a 75,43 € – invece di 99,90 €

sconto 24% – fino al 29 nov 21

