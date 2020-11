Verso il Cyber Monday: tutte le offerte Apple di Amazon in una sola pagina

In questi giorni di Black Friday, Macitynet è stato punto di partenza principale per scoprire tutte le offerte Apple su Amazon. Abbiamo trovato anche le più nascoste e le abbiamo presentate una per una. Ora sul finire della giornata di sconti anche Amazon stessa viene in vostro aiuto con una pagina speciale che raccoglie tutte le promozioni del momento classificate come “promozione Black Friday”.

Stiamo parlando di prodotti suddivisi per categorie come smartphone, Apple Watch 5 e accessori. Come detto stiamo parlando di offerte che abbiamo già esposto ampiamente qui dalle pagine di Macitynet ma che potrebbe essere comodo verificare una per una man mano che vengono aggiunte o tolte dalla lista.

Come accennato promo non sono qui esposte; manca ad esempio la succosa promo su iPhone 12 mini a 799 euro e si deve ricorrere al banner in apertura per sapere che chi compra un Apple Watch 5 ha anche un cinturino omaggio (valore 50 euro). Infine non va dimenticato che ogni tanto appaiono promozioni non classificate da nessuna parte come quella con cui questa mattina gli AirPods sono andati (e finiti subito) a 119 euro.

Mentre la giornata di sconti va verso la fine, noi continuiamo a vigilare, ma ogni tanto… vigilate anche voi cliccando su questo link

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in Acciaio Inossidabile Oro e Loop in Maglia Milanese – Oro In offerta a 598,90 € – invece di 859,00 €

sconto 30% – fino al 30 novembre

Apple Smart Keyboard (per iPad Pro 12,9″ – 4ª generazione) – Italiano In offerta a 204,00 € – invece di 219,00 €

sconto 7% – fino al 30 novembre

Apple iPhone 11 Pro (512GB) – Argento In offerta a 1199,00 € – invece di 1582,63 €

sconto 24% – fino al 30 novembre

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in Acciaio Inossidabile e Loop in Maglia Milanese In offerta a 519,00 € – invece di 859,00 €

sconto 40% – fino al 30 novembre

Apple iPhone 6s Plus (128GB) – Oro Rosa In offerta a 389,00 € – invece di 662,00 €

sconto 41% – fino al 30 novembre

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in Acciaio Inossidabile Nero Siderale e Cinturino Sport – Nero In offerta a 439,00 € – invece di 759,00 €

sconto 42% – fino al 30 novembre

Apple iPhone 11 Pro Max (512GB) – Verde Notte In offerta a 1299,00 € – invece di 1682,64 €

sconto 23% – fino al 30 novembre

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in Acciaio Inossidabile Oro e Cinturino Sport – Tortora In offerta a 469,00 € – invece di 809,00 €

sconto 42% – fino al 30 novembre

Apple Magic Keyboard – Italiano In offerta a 74,99 € – invece di 99,00 €

sconto 24% – fino al 30 novembre

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in Acciaio Inossidabile e Loop in Maglia Milanese In offerta a 494,59 € – invece di 809,00 €

sconto 39% – fino al 30 novembre

Apple iPhone 11 Pro (512GB) – Verde Notte In offerta a 1199,00 € – invece di 1582,63 €

sconto 24% – fino al 30 novembre

Apple iPhone 6s Plus (128GB) – Argento In offerta a 389,00 € – invece di 662,00 €

sconto 41% – fino al 30 novembre

Apple iPhone 8 (256GB) – Grigio siderale In offerta a 599,00 € – invece di 889,00 €

sconto 33% – fino al 30 novembre

Apple iPhone 11 Pro Max (256GB) – Verde Notte In offerta a 1199,00 € – invece di 1452,63 €

sconto 17% – fino al 30 novembre

Apple iPhone 11 Pro Max (512GB) – Grigio Siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1682,64 €

sconto 23% – fino al 30 novembre

Apple iPhone 11 Pro (512GB) – Oro In offerta a 1199,00 € – invece di 1582,63 €

sconto 24% – fino al 30 novembre

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in Alluminio, Oro e Cinturino Sport – Rosa Sabbia In offerta a 398,90 € – invece di 589,00 €

sconto 32% – fino al 30 novembre

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in Acciaio Inossidabile e Cinturino Sport – Bianco In offerta a 439,00 € – invece di 759,00 €

sconto 42% – fino al 30 novembre

Apple iPhone 11 Pro Max (512GB) – Argento In offerta a 1299,00 € – invece di 1682,64 €

sconto 23% – fino al 30 novembre

Apple iPhone 11 Pro Max (512GB) – Oro In offerta a 1299,00 € – invece di 1682,64 €

sconto 23% – fino al 30 novembre

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in Acciaio Inossidabile Nero Siderale e Loop in Maglia Milanese In offerta a 598,90 € – invece di 859,00 €

sconto 30% – fino al 30 novembre

Apple Smart Keyboard (per iPad Pro 11″ – 2ª generazione e iPad Air 4ª generazione) – Italiano In offerta a 179,99 € – invece di 199,00 €

sconto 10% – fino al 30 novembre

Apple iPhone 11 Pro (256GB) – Verde Notte In offerta a 1099,00 € – invece di 1352,63 €

sconto 19% – fino al 30 novembre

Apple iPhone 6s (128GB) – Oro Rosa In offerta a 329,00 € – invece di 541,00 €

sconto 39% – fino al 30 novembre

Apple Pencil (Prima Generazione) In offerta a 89,00 € – invece di 94,99 €

sconto 6% – fino al 30 novembre

Apple Smart Keyboard (per iPad – 8ª generazione e iPad Air – 4ª generazione) – Italiano In offerta a 160,55 € – invece di 179,00 €

sconto 10% – fino al 30 novembre

Apple Magic Mouse 2 – Grigio siderale In offerta a 74,99 € – invece di 99,00 €

sconto 24% – fino al 30 novembre

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in Acciaio Inossidabile Oro e Cinturino Sport – Tortora In offerta a 439,00 € – invece di 759,00 €

sconto 42% – fino al 30 novembre

Vi ricordiamo che potete anche seguire tutte le nostre offerte seguendoci sul canale speciale Telegram (canale offerte).

