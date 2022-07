Prime day, MEATER Plus è il termometro smart per carne in sconto 36%

La tecnologia non aiuta soltanto nella produttività o nella casa smart, ma anche in cucina. Ne è prova Meater Plus, il termometro smart per la carne, che si acquista in sconto anche su Amazon per il Prime Day 2022. Dal 12 al 13 Luglio, Meater Plus è incluso tra le Offerte con uno sconto mai visto del 36%.

Si tratta, in sostanza, di un termometro smart che permette a chef e a semplici appassionati di monitorare dal proprio smartphone la cottura della carne, così da ottenere risultati professionali.

L’accessorio è una particolare sonda totalmente wireless, che comunica costantemente con l’app di MEATER e, grazie ad un algoritmo, riesce a stimare i tempi di cottura della propria carne preferita, avvisando quando la pietanza è pronta, così da non sbagliare.

Senza dubbio è un accessorio curioso e diverso dal solito da poter regalare ad amici e parenti in occasione delle festività natalizie, così da servire un piatto a base di carne perfetto. Ancor più adesso che potete acquistarlo in sconto: MEATER applicherà uno sconto del 30% sul termometro smart e wireless per la carne MEATER Plus.

Il dispositivo può essere utilizzato in una varietà di metodi di cottura, dal barbecue all’affumicatore, dal girarrosto al classico forno, e con una vasta selezione di carni e di tagli, persino per la cottura del pesce.

Per poterlo acquistare su Amazon in sconto il link da seguire è direttamente questo e il prezzo scende da 119 € a 76,30 € .

