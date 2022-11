Black Friday, una lunga lista di cuffie, casse e auricolari Soundcore in sconto

La musica è protagonista del Black Friday. Lo si nota dal grande numero di casse, auricolari e cuffie in promozione e anche dal fatto che alcuni importanti brand come Soundcore presentano praticamente tutta la loro offerta in promozione.

Soundcore, ad esempio, l’altoparlante Bluetooth Soundcore Motion+, un prodotto ottimo per farsi una colonna sonora all’aperto e in casa, scende a 82,79€. Studiato appositamente per esterni, vista anche la potenza, sono il Soundcore Motion Boom (74,99€) e il Soundcore Motion + (80 W di potenza, 139,99 €).

Se siete più tipi da auricolari, date un’occhiata agli sconti sulle Cuffie Bluetooth 5.2 Sport X10 che costano 69,99€ oppure alle Soundcore Life P3 con cancellazione attiva rumore che costano 59,99€. Sono cuffie vere e proprie le Soundcore Cuffie Anker Life Q30 che costano 59,99 € mentre le Soundcore Anker Life Q20+ costano 49,99

Tecnico e professionale, ma utile, è l’Anker PowerConf S500 uno speaker per conferenze con certificazione Zoom in offerta a 149,99€

Qui sotto i prodotti Soundcore in sconto

Altoparlante Bluetooth Soundcore Motion+ con Hi-Res Audio 30W, BassUp, Alti/Bassi Estesi, Cassa Bluetooth HIFI con app, EQ Personalizzabile, 12 Ore di riproduzione, IPX7 Impermeabile e USB-C In offerta a 74,99 € – invece di 99,99 €

sconto 25% – fino a 28 nov 22

Altoparlante Bluetooth Soundcore Motion+ con Hi-Res Audio 30W, BassUp, alti/bassi estesi, cassa bluetooth HIFI con app, EQ personalizzabile, 12 ore di riproduzione, IPX7 impermeabile e USB-C In offerta a 82,79 € – invece di 109,99 €

sconto 25% – fino a 28 nov 22

Altoparlante da esterni Anker Soundcore Motion Boom con driver in titanio, tecnologia BassUp, impermeabile IPX7, riproduzione 24 h, altoparlante Bluetooth portatile per esterni, campeggio In offerta a 74,99 € – invece di 99,99 €

sconto 25% – fino a 28 nov 22

Soundcore di Anker 3 altoparlante bluetooth con suono stereo, driver a membrana in titanio puro, tecnologia PartyCast, BassUp, riproduzione 24 ore su 24, impermeabile IPX7, casa, all’aperto In offerta a 47,99 € – invece di 69,99 €

sconto 31% – fino a 28 nov 22

Soundcore Flare 2 Altoparlante Bluetooth Anker, impermeabile IPX7, audio a 360° per riproduzione per 20 ore, altoparlante wireless da 20 W con PartyCast In offerta a 63,99 € – invece di 79,99 €

sconto 20% – fino a 28 nov 22

Cassa Bluetooth Soundcore Motion Boom Plus 80 W da Anker, 20 ore, impermeabile IP67 e antipolvere, Tipo C, equalizzatore personalizzato, Bluetooth 5.3, altoparlante Bluetooth portatile, campeggio In offerta a 139,99 € – invece di 179,99 €

sconto 22% – fino a 28 nov 22

Cuffie Bluetooth 5.2 Soundcore Sport X10 da Anker, ganci girevoli, bassi profondi, imperm. IPX7, resiste al sudore, 32 ore riproduzione, ricarica rapida, auricolari sportivi, palestra, corsa In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino a 28 nov 22

Cuffie bluetooth Anker Soundcore Life P3, Cancellazione attiva rumore multim, Bassi potenti, 6 Mic, 35 Ore di ripr, Ricarica Wireless, App, Suono Personalizzato, Modalità Gioco In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino a 28 nov 22

Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker Life P2 Mini, Auricolari Driver 10mm, Bassi Potenti, Bluetooth 5.2, IPX5, 32 Ore, Ricarica Rapida USB-C, Dimensioni Ridotte Per Attività Fisica In offerta a 27,29 € – invece di 39,99 €

sconto 32% – fino a 28 nov 22

Cuffie bluetooth Soundcore P3i di Anker, cancellazione rumore attiva ibrida, 4 microfoni, chiamate AI, driver 10 mm, equalizzazione personalizzata, 36 ore, ricarica rapida, trasparenza, Bluetooth 5.2 In offerta a 43,99 € – invece di 69,99 €

sconto 37% – fino a 28 nov 22

Cuffie ibride Soundcore Anker Life Q30 canc. Attiva Rumore Mod. Multiple, Suono Alta ris, 40 ore di Riprod, Chiamate Chiare, ricarica rapida, Auricolari Morbidi, Cuffie Bluetooth, Viaggio, Ufficio In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino a 28 nov 22

Cuffie wireless Anker Soundcore Life P2i, cuffie bluetooth 5.2 con 2 mod. EQ, 28 ore riproduzione, ricarica rapida, facile pairing, chiamata con AI, driver 10mm, vestibilità leggera e sicura In offerta a 27,99 € – invece di 35,99 €

sconto 22% – fino a 28 nov 22

Cuffie wireless con cancellazione rumore multimodalità Soundcore Anker Life A2 NC, ANC Bluetooth a 6 microfoni, chiamate extra nitide, 35h di riproduzione, deep bass, ricarica veloce, trasparenza In offerta a 65,99 € – invece di 79,99 €

sconto 18% – fino a 28 nov 22

Soundcore Anker Life A1 – Auricolari Bluetooth True Wireless, Potente audio personalizzato, 35h, Ricarica wireless, Ricarica rapida USB-C, Grado IPX7, Controllo pulsanti, Nero In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 28 nov 22

Soundcore Anker Space A40 Auricolari Wireless Cancellazione Attiva Rumore Adattiva, Riproduzione 50 ore Totale/10 ore 1 Ricarica, Suono LDAC hi-res, Confortevoli, 6 Microfoni, Ricarica Wireless/Rapida In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino a 28 nov 22

Soundcore Anker Space Q45 Cuffie con Cancellazione Attiva Rumore Adattiva fino al 98%, Riproduzione 50 ore, Controllo app, Suono Wireless LDAC hi-res, Confortevoli, Chiamate Chiare, Bluetooth 5.3 In offerta a 119,99 € – invece di 149,99 €

sconto 20% – fino a 28 nov 22

Soundcore Auricolari con cancellazione del Rumore Liberty 3 PRO di Anker, Auricolari True Wireless con ACAA 2.0, HearID ANC, Fusion Comfort, Audio Alta risoluzione, 6 microfoni, Riproduzione 32 h In offerta a 109,99 € – invece di 159,99 €

sconto 31% – fino a 28 nov 22

Soundcore by Anker Liberty Earbuds Schwarz In offerta a 109,99 € – invece di 159,89 €

sconto 31% – fino a 28 nov 22

Soundcore Cuffie Bluetooth Life P2, Auricolari Bluetooth con 4 microfoni, 40 Ore di Riproduzione, IPX7, riduzione dei rumori CVC 8.0, Driver in grafene, Cuffie Wireless per Lavoro e Viaggio In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 28 nov 22

Soundcore Cuffie cancellazione Attiva Rumore Anker Life Q20+, 40 Ore di ripr, Audio Alta risol, App, 2 dispositivi, Cuscinetti in Memory Foam, Cuffie Bluetooth da Viaggio e per l?Ufficio a casa In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino a 28 nov 22

Anker Soundcore Cuffie Life Q35 cancellazione attiva rumore multimodalità, cuffie Bluetooth LDAC per audio wireless ad alta risoluzione, 40 ore, comode, chiamate chiare, casa, lavoro, viaggi In offerta a 89,99 € – invece di 129,99 €

sconto 31% – fino a 28 nov 22

Cuffie Life Q35 cancellazione attiva rumore multimodalità Soundcore di Anker, cuffie Bluetooth LDAC per audio wireless ad alta risoluzione, 40 ore, comode, chiamate chiare, casa, lavoro, viaggi In offerta a 89,99 € – invece di 129,99 €

sconto 31% – fino a 28 nov 22

Anker PowerConf S3 – Altoparlante per conferenze Bluetooth, 6 microfoni integrati, registrazione audio migliorata, 24 ore di conversazione, controllo app, Bluetooth 5, USB-C, ideale per ufficio e casa In offerta a 69,99 € – invece di 109,99 €

sconto 36% – fino a 28 nov 22

