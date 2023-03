Offerte di primavera, con l’elegante Satechi Trio ricaricate tre dispositivi insieme

Se avete diversi dispositivi Apple e volete un caricabatterie di alta qualità capace di ricarire tre prodotti in una volta, su Amazon in occasione delle offerte di primavera trovate in sconto del 64% Satechi Trio che costa 64,39 €

Queso accessorio è in grado di ricaricare tre dispositivi in una volta tra cui Apple Watch, AirPods e un iPhone, dotato di funzionalità di ricarica wireless basate su Qi. Come tutti i dispositivi di di Satechi ha un design minimale, include un disco di ricarica Apple Watch‌, un ritaglio per la ricarica di ‌AirPods‌ e AirPods Pro, oltre ad uno spazio circolare progettato per ospitare un ‌iPhone‌.

Il singolo cavo USB-C si collega ad un adattatore da, incluso, da ben 24 W. Il disco di ricarica “Apple Watch” si apre per supportare la ricarica in modalità Comodino, risultando particolarmente utile nelle ore notturne.

Secondo Satechi, il pad di ricarica wireless Trio è dotato di rilevamento di oggetti estranei e protezione da sovratemperatura per rilevare problemi e ridurre l’alimentazione, se necessario, così da prevenire eventuali danni ai dispositivi in fase di ricarica.

Il pad di ricarica wireless Trio Satechi costerebbe 119,99€. In occasione delle offerte di primavera lo comprate a 64,99€

