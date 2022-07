Prime Day, ecco gli sconti su Apple Watch 7

Nella giornata del Prime Day, come sempre succede, gli sconti dedicati ai prodotti Apple non sono molti, anzi sono decisamente pochi. Ma quale buona offerta non manca a ben guardare; è il caso di quelle sugli Apple Watch 7 che scendono al prezzo minimo degli ultimi giorni, fino al 14% in meno dopo avere toccato alcune settimane fa ma solo per qualche ora (e solo per alcuni modelli) un -18%.

Parliamo dell’ultimo Apple Watch, quello rilasciato nel settembre scorso quando ha debuttato con il sho display Retina always-on quasi il 20% più ampio rispetto ai modelli precedenti, del 70% più luminoso e con bordi più sottili e uno chassis affinato (ora da 41mm e 45mm).

Tra le altre novità un cristallo frontale più spesso e robusto, una certificazione IPX6 per la polvere, la ricarica più veloce del 33%. Chi acquista un Apple Watch 7 ottiene anche la possibilità di scegliere tra nuovi colori del guscio oltre al classico rosso. Sono ovviamente disponibili anche nuovi bracciali.

Qui sotto gli Apple Watch 7 scontati: abbiamo selezionato alcuni colori ma tutta la gamma è in offerta allo stesso prezzo di quelli mostrati qui sotto.

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular In offerta a 379,00 € – invece di 439,00 €

sconto 14% – fino a 13 lug 22

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio verde con Cinturino Sport color trifoglio – Regular In offerta a 379,00 € – invece di 439,00 €

sconto 14% – fino a 13 lug 22

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular In offerta a 409,00 € – invece di 469,00 €

sconto 13% – fino a 13 lug 22

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio (PRODUCT)RED con Cinturino Sport (PRODUCT)RED – Regular In offerta a 409,00 € – invece di 469,00 €

sconto 13% – fino a 13 lug 22

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) Cassa 41 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular In offerta a 479,00 € – invece di 539,00 €

sconto 11% – fino a 13 lug 22

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) Cassa 41 mm in alluminio verde con Cinturino Sport color trifoglio – Regular In offerta a 479,00 € – invece di 539,00 €

sconto 11% – fino a 13 lug 22

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in acciaio inossidabile color grafite con Loop Cassa in maglia milanese color grafite In offerta a 499,00 € – invece di 839,00 €

sconto 41% – fino a 13 lug 22

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) Cassa 45 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular In offerta a 509,00 € – invece di 569,00 €

sconto 11% – fino a 13 lug 22

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) Cassa 45 mm in alluminio verde con Cinturino Sport color trifoglio – Regular In offerta a 509,00 € – invece di 569,00 €

sconto 11% – fino a 13 lug 22

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) Cassa 41 mm in acciaio inossidabile color argento con Cinturino Sport color galassia – Regular In offerta a 679,00 € – invece di 739,00 €

sconto 8% – fino a 13 lug 22

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) Cassa 41 mm in acciaio inossidabile color argento con Loop in maglia milanese color argento In offerta a 729,00 € – invece di 789,00 €

sconto 8% – fino a 13 lug 22

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) Cassa 45 mm in acciaio inossidabile color argento con Cinturino Sport color galassia – Regular In offerta a 729,00 € – invece di 789,00 €

sconto 8% – fino a 13 lug 22

Apple Watch Series 7 GPS + Cellular, Cassa 45 mm in acciaio inossidabile color oro con Cinturino Sport blu abisso – Regular In offerta a 729,00 € – invece di 789,00 €

sconto 8% – fino a 13 lug 22

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) Cassa 45 mm in acciaio inossidabile color grafite con Loop in maglia milanese color grafite In offerta a 749,00 € – invece di 839,00 €

sconto 11% – fino a 13 lug 22

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) Cassa 45 mm in acciaio inossidabile color oro con Loop in maglia milanese color oro In offerta a 749,00 € – invece di 839,00 €

sconto 11% – fino a 13 lug 22

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in acciaio inossidabile color grafite con Cinturino Sport nero In offerta a 429,00 € – invece di 739,00 €

sconto 42% – fino a 13 lug 22

