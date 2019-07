Sconto sulle cuffie Bose SoundLink around-ear II wireless: solo 139,99€

Buone cuffie ad un prezzo “cinese”? Su Amazon ci sono le SoundLink around-ear II wireless, a 139,99 euro. Si tratta di un accessorio con funzioni di ascolto (non hanno i circuiti per l’abbattimento attivo del rumore) di buona qualità.

Bose le presenta come “leggere e comode”, potendo così essere indossate per ore e ore ogni giorno.. Tecnicamente sono in grado di offrire una autonomia di 15 ore, ma possono anche essere collegate senza batteria attraverso il classico cavo con jack da 3,5mm, supportano la tecnologia multi-point per connettersi a due dispositivi. Chi ha un telefono Android trova anche il pairing rapido tramite tecnologia NFC e la possibilità di passare facilmente dalle chiamate alla musica e viceversa.

Le SoundLink around-ear II wireless usano una tecnologia proprietaria per l’equalizzazione attiva ed offrono anche una equalizzazione ottimizzata in base al volume, per offrire un ascolto dettagliato e maggiormente realistico a qualsiasi livello di volume. Non sono stati aggiunti effetti di potenziamento artificiale poiché non sono necessari per migliorare l’impatto – spiega la società – «ciò che si ascolta è il più vicino possibile alla registrazione originale, senza aggiunte o alterazioni successive».

Per le chiamate, le cuffie usano un microfono combinato con la tecnologia HD voice e la regolazione adattativa dell’audio per gestire vento e rumori. Il volume si regola automaticamente sulla base della voce e dei livelli di rumore variabili, per permettere di spostarsi tra interni silenziosi e strade rumorose senza perdere mai una parola né dover regolare i controlli.

Disponibili in due colori, nero e bianco, hanno un prezzo di mercato intorno ai 180 euro euro. Si trovano anche scontate intorno ai 160 euro. Amazon le offre a 139,99 euro che è il prezzo migliore del mercato

