Prime Day, tutte le offerte Apple dagli iPhone Pro alle Magic Keyboard

Oggi nel giorno del Prime Day vanno in sconto anche diversi prodotti Apple. Benché accessori e dispositivi della Mela non appaiano nelle liste, si possono fare buoni affari. Nell’elenco, che presentiamo completo poco sotto, c’è un po’ di tutto e tra questo “tutto” anche alcune occasioni che portano al minimo gadget molto richiesti.

È il caso degli Airpods Pro che scendono a 233€; anche gli Airpods 3 sono al prezzo più basso: 157 €. Lo stesso discorso vale per la Apple Pencil 2 che costa 104 euro.

Parlando di mondo iPad vi segnaliamo l’iPad Pro 11″ da 2 TB nella versione M1 che potete acquistare ad appena 1099 €.

Per gli iPhone il prezzo più interessante è quello sull’iPhone 14 Pro Max da 128 che con il è oggi al prezzo più basso da molti mesi a questa parte: 1186,85€

In sconto ci sono anche le Magic Keyboard con (99€) e senza tastierino (79€) e anche il Magic Mouse (63€)

Per quanro riguarda i Mac si fanno affari nel campo dei MacBook Pro con processore M1. Qui gli sconti sono davvero importanti sia se rapportati ai prezzi precedenti che a confronto con i MacBook Pro M2. Il MacBook Pro M1 14″ da 512 GB costa 1799 €, il MacBook Pro. Pagate lo stesso prezzo anche il MacBook Pro 16″ da 1 TB. Tutti i Mac portatili scontati per il Prime Day li trovate qui.

Apple 2018 Mac mini (Processore Intel Core i5 6-core di ottava generazione a 3,0GHz, 8GB RAM, 512GB) In offerta a 599,00 € – invece di 1359,00 €

sconto 56% con Coupon Speciale = 4,52 – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 549,00 € – invece di 669,00 €

sconto 18% con Coupon Speciale = 4,39 – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple 2021 MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16?core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Argento In offerta a 2149,00 € – invece di 2734,00 €

sconto 21% con Coupon Speciale = 4,39 – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple 2021 MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14?core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 1799,00 € – invece di 2234,00 €

sconto 19% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple 2021 MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14?core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 1799,00 € – invece di 2234,00 €

sconto 19% con Coupon Speciale = 4,54 – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple 2021 MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Max con CPU 10-core e GPU 32?core, 32GB RAM, 1TB SSD) – Argento In offerta a 2499,00 € – invece di 3719,00 €

sconto 33% con Coupon Speciale = 4,54 – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple 2021 MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Max con CPU 10-core e GPU 32?core, 32GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2499,00 € – invece di 3719,00 €

sconto 33% con Coupon Speciale = 4,54 – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple 2021 MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16?core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Argento In offerta a 1799,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 37% con Coupon Speciale = 4,56 – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple 2021 MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16?core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 1799,00 € – invece di 2619,00 €

sconto 31% con Coupon Speciale = 4,52 – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple 2021 MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16?core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 1799,00 € – invece di 2619,00 €

sconto 31% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Argento (10ª generazione) In offerta a 485,00 € – invece di 589,00 €

sconto 18% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning In offerta a 159,00 € – invece di 209,00 €

sconto 24% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 109,00 € – invece di 159,00 €

sconto 31% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ??????? In offerta a 233,00 € – invece di 299,00 €

sconto 22% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (1 TB) – Viola scuro In offerta a 1779,00 € – invece di 1989,00 €

sconto 11% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Oro In offerta a 1069,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 20% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (512 GB) – Argento In offerta a 1519,00 € – invece di 1729,00 €

sconto 12% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (512 GB) – Nero siderale In offerta a 1519,00 € – invece di 1729,00 €

sconto 12% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (512 GB) – Viola scuro In offerta a 1519,00 € – invece di 1729,00 €

sconto 12% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro Max (512 GB) – Argento In offerta a 1669,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 11% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro Max (512 GB) – Nero siderale In offerta a 1669,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 11% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro Max (512 GB) – Viola scuro In offerta a 1669,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 11% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 101,00 € – invece di 135,00 €

sconto 25% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard per iPad Pro 11″ (quarta generazione) e iPad Air (quinta generazione) – Inglese (USA) – Nero In offerta a 299,00 € – invece di 369,00 €

sconto 19% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard per iPad Pro 11″ (quarta generazione) e iPad Air (quinta generazione) – Inglese internazionale – Nero In offerta a 299,00 € – invece di 369,00 €

sconto 19% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard per iPad Pro 11″ (quarta generazione) e iPad Air (quinta generazione) – Tedesco – Nero In offerta a 299,00 € – invece di 369,00 €

sconto 19% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 79,00 € – invece di 109,00 €

sconto 28% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 65,00 € – invece di 85,00 €

sconto 24% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Nero, superficie Multi-Touch In offerta a 75,00 € – invece di 109,00 €

sconto 31% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple Pencil (prima generazione) – Include Adattatore da USB?C a Apple Pencil In offerta a 89,00 € – invece di 119,00 €

sconto 25% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 104,00 € – invece di 149,00 €

sconto 30% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple Smart Keyboard (per iPad – 9a generazione) – Italiano In offerta a 149,00 € – invece di 199,00 €

sconto 25% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS + Cellular, 40mm) con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 315,00 € – invece di 359,00 €

sconto 12% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS + Cellular, 44mm) con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 355,00 € – invece di 399,00 €

sconto 11% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 249,00 € – invece di 309,00 €

sconto 19% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular, 41mm) Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, app Livelli O?, resistente all?acqua In offerta a 769,00 € – invece di 859,00 €

sconto 10% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular, 41mm) Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color argento con Loop in maglia milanese color argento. Fitness tracker, app Livelli O?, resistente all?acqua In offerta a 819,00 € – invece di 909,00 €

sconto 10% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio (PRODUCT) RED con Cinturino Sport (PRODUCT) RED – Regular. Fitness tracker, app Livelli O?, resistente all?acqua In offerta a 515,00 € – invece di 629,00 €

sconto 18% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular, 45mm) Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, app Livelli O?, resistente all?acqua In offerta a 819,00 € – invece di 909,00 €

sconto 10% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular, 45mm) Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color grafite con Loop in maglia milanese color grafite. Fitness tracker, app Livelli O?, resistente all?acqua In offerta a 869,00 € – invece di 959,00 €

sconto 9% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular, 45mm) Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color oro con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, app Livelli O?, resistente all?acqua In offerta a 819,00 € – invece di 909,00 €

sconto 10% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular, 45mm) Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color oro con Loop in maglia milanese color oro. Fitness tracker, app Livelli O?, resistente all?acqua In offerta a 869,00 € – invece di 959,00 €

sconto 9% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, app Livelli O?, resistente all?acqua In offerta a 569,00 € – invece di 669,00 €

sconto 15% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, app Livelli O?, resistente all?acqua In offerta a 408,00 € – invece di 509,00 €

sconto 20% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Cassa in alluminio (PRODUCT)RED con Cinturino Sport (PRODUCT)RED (Ricondizionato) In offerta a 459,00 € – invece di 549,00 €

sconto 16% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Cuffie Beats Solo3 Wireless ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, 40 ore di ascolto – Oro rosa In offerta a 149,00 € – invece di 229,95 €

sconto 35% – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Ecco alcune delle offerte già partite:

Apple

Accessori Computer

Audio-Video-TV

Sport, Vita all’aperto, Tempo Libero e Viaggi

Smart Home, Casa e Giardino

Foto e Video digitale, Podcast e creatività

Prodotti Smart a marchio Amazon

Vi ricordiamo inoltre che l’usato garantito di Amazon seconda mano è in sconto del 30% per il Prime Day.

Troverete tutte le offerte man mano che le segnalaremo nella nostra home page, nella sezione Offerte e sotto l’argomento Prime Day oltre che nei nostri canali Twitter e Facebook.

In aggiunta a questo vi ricordiamo che è possibile anche iscriversi ai nostri canali offerte telegram per le offerte lampo che durano solo poche ore o sono ad esaurimento. Ne abbiamo due: uno per le promozioni di elettronica e uno in cui pubblichiamo offerte di moda, cucina, prodotti per la casa e così via. Qui vi spieghiamo come funzionano. Qui sotto trovate i link per iscrivervi

Click per il canale dell’elettronica | Click qui per il canale “oltre tech”