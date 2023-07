Prime Day, il volante Logitech G29 è in sconto per il Prime Day

Se siete appassionati di giochi di guida e desiderate un’esperienza coinvolgente e realistica, il volante Logitech G29 è la scelta ideale. Ancor di più adesso che si trova in sconto per il Prime Day di Amazon. Progettato per offrire un controllo preciso e una sensazione di guida autentica, è compatibile con PlayStation 5, PS4, PS3 e PC. Si acquista direttamente a questo indirizzo a 229€.

Con caratteristiche all’avanguardia e una costruzione di alta qualità, il volante Logitech G29 è stato sviluppato senza compromessi per offrire un’esperienza di guida perfetta. Grazie alla tecnologia Force Feedback, il volante risponde in modo realistico alla guida su schermo, consentendo di sentire ogni dettaglio della strada. Inoltre, la sterzata è silenziosa e fluida, garantendo una sensazione di controllo totale durante le sessioni di gioco.

Realizzato con acciaio inossidabile di alta qualità e rivestito in vera pelle cucita a mano, questo volante offre un feedback tattile premium, garantendo il massimo comfort e una resistenza nel tempo.

Il volante Logitech G29 è dotato di pedali separati con acceleratore, freno e frizione integrati. Grazie alla sensibilità alla pressione il giocatore potrà modulare la forza di frenata e accelerazione in modo preciso, sentendo ogni minima variazione nella risposta dei pedali. Inoltre, il ritorno di forza a 2 motori permette di percepire ogni cambiamento di terreno, rendendo l’esperienza di guida ancora più coinvolgente.

Con una rotazione di 900°, il volante Logitech G29 consente di girare la ruota fino a due volte e mezzo, proprio come in una vera auto da corsa. E’ dotato di un cambio a H a sei velocità con leva corta e una retromarcia a pressione verso il basso. Grazie a questa configurazione, sarà possibile cambiare marcia in modo rapido e preciso, dando una spinta extra alle proprie prestazioni in pista.

Il volante Logitech G29 è ottimizzato per una vasta gamma di giochi di guida, tra cui F1 23, Gran Turismo 7, Assetto Corsa Competizione e molti altri ancora.

Al momento si trova al prezzo più basso, 229 €, su Amazon grazie alle offerte Prime Day. Clicca qui per acquistarlo.

Ecco alcune delle offerte già partite:

Apple

Smartphone

Accessori Computer e Smartphone

Audio-Video-TV

Sport, Vita all’aperto, Tempo Libero e Viaggi

Smart Home, Casa e Giardino

Foto e Video digitale, Podcast e creatività

Prodotti Smart a marchio Amazon

Vi ricordiamo inoltre che l’usato garantito di Amazon seconda mano è in sconto del 30% per il Prime Day.

Troverete tutte le offerte man mano che le segnalaremo nella nostra home page, nella sezione Offerte e sotto l’argomento Prime Day oltre che nei nostri canali Twitter e Facebook.

In aggiunta a questo vi ricordiamo che è possibile anche iscriversi ai nostri canali offerte telegram per le offerte lampo che durano solo poche ore o sono ad esaurimento. Ne abbiamo due: uno per le promozioni di elettronica e uno in cui pubblichiamo offerte di moda, cucina, prodotti per la casa e così via. Qui vi spieghiamo come funzionano. Qui sotto trovate i link per iscrivervi:

Click per il canale della tecnologia | Click qui per il canale “oltre tech”