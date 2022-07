Prime Day, fino al 38% di sconto su iotty ecosistema per la casa smart

Come l’anno scorso, anche per questo Amazon Prime Day 2022 iotty sconta il suo ecosistema smart fino al 38%.

Il catalogo di offerte è davvero ricco, è quest’anno iotty mette in sconto tutti i prodotti che compongono il suo ecosistema smart: Interruttore Intelligente per luci e cancelli, Interruttore Intelligente per Tende e Tapparelle e Presa Intelligente.

Ricordiamo che tutto l’ecosistema del brand si gestisce con una singola app ed è totalmente personalizzabile nelle funzioni smart.

Questo vuol dire che le periferiche del produttore si adattano a qualsiasi stile di vita, da quello frenetico fuori casa a quello più sedentario in casa: ogni luce, tapparella, relè esterno e altri componenti possono essere gestiti in maniera taylor made grazie agli scenari e automazioni disponibili.

Inoltre, grazie alla compatibilità con Comandi Rapidi Siri, Google Home, Amazon Alexa ogni prodotto si può comandare con la propria voce.

Per tutte le promozioni iotty su Amazon vi lasciamo al seguente elenco.

Iotty I3 Interruttore Intelligente wifi Smart per luci e cancelli, nero, compatibile con Google, Alexa, Siri e IFTTT, Controllo Remoto da App IOS e Android, placca touch in vetro retroilluminato. In offerta a 49,90 € – invece di 79,99 €

sconto 38% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Iotty I3 Interruttore Intelligente wifi Smart per luci e cancelli, compatibile con Google, Alexa, Siri e IFTTT, Controllo Remoto da App IOS e Android, placca touch in vetro temperato retroilluminato. In offerta a 49,90 € – invece di 79,90 €

sconto 38% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Iotty I3S Interruttore Intelligente wifi Smart per tende e tapparelle, compatibile con Google, Alexa, Siri e IFTTT, Controllo Remoto da App IOS e Android, placca touch in vetro retroilluminato. In offerta a 49,90 € – invece di 79,90 €

sconto 38% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

