Prime Day, schede di memoria, SSD interni ed esterni Samsung in sconto

Se pensavate che il Prime Day Amazon valesse solo per acquisti su grandi periferiche Hi Tech, vi sbagliate. Si parte dalle piccole cose, come le schede di memoria Samsung, molte delle quali in forte sconto. Si parte da 13 euro, ma sappiate che c’è un SSD davvero potente e capiente a 184,37 euro.

Se tutto quel che vi serve è semplicemente una scheda di memoria per archiviare foto e documenti, e volete spendere poco, potete acquistare il modello Evo Select da 13,38 euro, in sconto da 24,99 euro, che vi offre comunque ben 128 GB di spazio aggiuntivo. Anche la Evo Plus è in sconto, e sempre da 128 GB verrà a costare 15,44 euro.

Oltre alle schede di memoria, in forte sconto anche gli SSD esterni, o da interno. A proposito di questi ultimi vi segnaliamo che il modello Samsung 970 EVO Plus da 2 TB, PCIe NVMe M.2 2280 è in sconto a 184,37 euro. Per chi stesse cercando una memoria di questo genere il consiglio è di approfittarne subito, prima che scada il Prime Day, che durerà per tutto oggi 13 luglio.

Di seguito la lista di tutte le schede e le memorie Samsung in sconto per il Prime Day Amazon 2022.

Samsung Memorie T7 MU-PC1T0T SSD Esterno Portatile da 1 TB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Grigio Titanio In offerta a 97,85 € – invece di 239,99 €

sconto 59% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Samsung Memorie T7 Shield MU-PE1T0K SSD Esterno Portatile da 1 T, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Beige In offerta a 118,66 € – invece di 169,99 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Samsung Memorie T7 MU-PC2T0T SSD Esterno Portatile da 2 TB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Grigio Titanio In offerta a 174,07 € – invece di 334,99 €

sconto 48% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Samsung Memorie MZ-V7S1T0 970 EVO Plus SSD Interno Da 1 TB, PCIe NVMe M.2, Nero In offerta a 108,03 € – invece di 298,09 €

sconto 64% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Samsung Memorie 980 PRO Con Dissipatore Di Calore, SSD Interno Da 1TB, ?Nero In offerta a 117,99 € – invece di 254,99 €

sconto 54% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Samsung Memorie Mz-77Q2T0Bw 870 Qvo Ssd Interno, 2 Tb, Sata, Nero, 10 x 6.99 x 0.68 Cm In offerta a 149,34 € – invece di 285,99 €

sconto 48% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Samsung Memorie SSD 870 EVO, 2 TB, Fattore di forma 2.5?, Tecnologia Intelligent Turbo Write, Software Magician 6, Colore Nero In offerta a 160,67 € – invece di 244,99 €

sconto 34% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Samsung 970 EVO Plus 2 TB PCIe NVMe M.2 (2280) interno a stato solido (SSD) (MZ-V7S2T0), nero In offerta a 184,37 € – invece di 596,19 €

sconto 69% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Samsung Memorie EVO Plus Scheda SD da 128 GB, UHS-I U3, fino a 130 MB/s (MB-SC128K/EU) In offerta a 15,44 € – invece di 24,99 €

sconto 38% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Samsung Memorie MB-ME256KA Evo Select Scheda MicroSD da 256 GB, UHS-I U3, fino a 130 MB/s, Adattatore SD Incluso In offerta a 24,71 € – invece di 49,99 €

sconto 51% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Samsung Memorie MB-ME128KA Evo Select Scheda MicroSD da 128 GB, UHS-I U3, fino a 130 MB/s, Adattatore SD Incluso In offerta a 13,38 € – invece di 24,99 €

sconto 46% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Samsung Memorie PRO Plus Scheda SD da 128 GB, UHS-I U3, fino a 160 MB/s (MB-SD128K/EU) In offerta a 18,53 € – invece di 29,99 €

sconto 38% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Samsung Memorie PRO Plus + Reader 256GB microSD Fino a 160MB/s UHS-I, U3, A2, V30, Full HD & 4K UHD (MB-MD256KB/WW) In offerta a 41,19 € – invece di 74,99 €

sconto 45% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Samsung Memorie PRO Plus + Reader 512GB microSD Fino a 160MB/s UHS-I, U3, A2, V30, Full HD & 4K UHD (MB-MD512KB/WW) In offerta a 80,33 € – invece di 139,99 €

sconto 43% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Samsung Memorie MB-ME512KA Evo Select Scheda MicroSD da 512 GB, UHS-I U3, fino a 130 MB/s, Adattatore SD Incluso In offerta a 47,37 € – invece di 99,99 €

sconto 53% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Per restare aggiornati sulle offerte Prime Day potete:

Il meglio a poche ore dal termine

Creatività, Foto e Video

Informatica

Sport e salute

Musica e TV

Gaming

Auto, Moto, Bici e Viaggi

SmartPhone e accessori

Prodotti Amazon