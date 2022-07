Prime Day, Schede SD, micro SD, SSD interni ed esterni Lexar con super velocità

Tra i tanti brand che partecipano al Prime Day c’è anche il nome di Lexar, nota in fatto di memorie esterne ed accessori per schede di memoria. Si parte da poco più di 20 euro per assicurarsi una scheda da 128 GB.

Ancor prima delle memorie, Lexar sconta il suo Lettore USB 3.1 multi card reader scontato a 21,93 euro, anziché 29,49 euro. Passando invece alle memorie di piccola taglie, tra gli sconti si annoverano quelli alle schede Lexar Professional da 128 GB, proposta a 23,49 euro, , che diventano 47,49 per il modello più capiente da 256 GB.

Se, invece, vi serve il massimo della memoria possibile, ma sempre portatile, ci sono pure memorie Lexar PLAY da 1TB a 159,99 euro.

Oltre alle memorie portatili Lexar sconta anche alcune delle sue memorie interne, come gli SSD M.2 2280 da 512 GB o 1 TB, in sconto rispettivamente a 42,49 e 94,99 euro.

Per tutti gli sconti Lexar disponibili su Amazon qui trovate la nostra lista aggiornata

Lettore USB 3.1 Lexar Professional Multi-Card 3-in-1 (LRW500URBAMZN) In offerta a 21,93 € – invece di 29,49 €

sconto 26% – fino a 13 lug 22

sconto 26% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Lexar 16GB DRAM, DDR4 3200 MHz SODIMM Memoria per Laptop per Utenti Quotidiani, Aggiornamento delle Prestazioni (LD4AS016G-B3200GSST) In offerta a 69,99 € – invece di 83,36 €

sconto 16% – fino a 13 lug 22

sconto 16% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Lexar NM620 SSD Interno 1TB M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe, Fino a 3300MB/s in Lettura, per Amanti del PC e dei Videogiochi (LNM620X001T-RNNNG) In offerta a 69,99 € – invece di 84,99 €

sconto 18% – fino a 13 lug 22

sconto 18% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Lexar NM620 SSD Interno 512GB M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe, Fino a 3300MB/s in Lettura, per Amanti del PC e dei Videogiochi (LNM620X512G-RNNNG) In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino a 13 lug 22

sconto 15% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Lexar Professional 512GB NM800 M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSD Interne, Fino a 7000MB/s in Lettura, Progettata per Giocatori e Professionisti Creativi (LNM800X512G-RNNNG) In offerta a 94,99 € – invece di 100,36 €

sconto 5% – fino a 13 lug 22

sconto 5% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Lexar PLAY Micro SD 512 GB, Scheda microSDXC UHS-I, Lettura Fino a 150MB/s, Compatibile con Nintendo Switch, dispositivi di gioco portatili, Smartphone e Tablet (LMSPLAY512G-BNNAG) In offerta a 69,99 € – invece di 84,99 €

sconto 18% – fino a 13 lug 22

sconto 18% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Lexar PLAY Micro SD 1 TB, Scheda microSDXC UHS-I, Lettura Fino a 150MB/s, Compatibile con Nintendo Switch, dispositivi di gioco portatili, Smartphone e Tablet (LMSPLAY001T-BNNAG) In offerta a 159,99 € – invece di 179,99 €

sconto 11% – fino a 13 lug 22

sconto 11% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Lexar Professional 633x Scheda SD 128 GB, Scheda di Memoria SDXC UHS-I, U3, V30, Class 10, Fino a 95 MB/s di Lettura, SD Card per DSLR di Fascia Media, Videocamera HD, Fotocamere 3D (LSD128GCB1EU633) In offerta a 23,49 € – invece di 85,90 €

sconto 73% – fino a 13 lug 22

sconto 73% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Lexar Professional 633x Scheda SD 256 GB, Scheda di Memoria SDXC UHS-I, U3, Class 10, Fino a 95 MB/s di Lettura, SD Card per DSLR di Fascia Media, Videocamera HD, Fotocamere 3D (LSD256CBEU633) In offerta a 47,49 € – invece di 182,90 €

sconto 74% – fino a 13 lug 22

sconto 74% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Lexar Schede ad alte prestazioni 633x 256GB microSDXC UHS-I In offerta a 36,49 € – invece di 285,90 €

sconto 87% – fino a 13 lug 22

sconto 87% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Lexar Schede Professional 633x 512GB microSDXC UHS-I In offerta a 79,99 € – invece di 93,03 €

sconto 14% – fino a 13 lug 22

sconto 14% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Lexar Professional 1066x Micro SD 512 GB, Scheda microSDXC UHS-I Serie SILVER, Adattatore SD Incluso, Lettura Fino a 160MB/s, per Action Cam, Drone, Smartphone e Tablet (LMS1066512G-BNAAG) In offerta a 88,39 € – invece di 115,31 €

sconto 23% – fino a 13 lug 22

sconto 23% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Lexar Professional 1667x Scheda SD 128 GB, Scheda di memoria SDXC UHS-II, Fino a 250 MB/s di lettura, per Fotografi Professionisti, Videografi, Appassionati (LSD128CB1667) In offerta a 35,99 € – invece di 45,31 €

sconto 21% – fino a 13 lug 22

sconto 21% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Lexar Professional 1667x Scheda SD 256 GB, Scheda di memoria SDXC UHS-II, Fino a 250 MB/s di lettura, per Fotografi Professionisti, Videografi, Appassionati (LSD256CB1667) In offerta a 69,99 € – invece di 100,69 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Schede Lexar Professional 1066x 128GB microSDXC UHS-I Serie SILVER, Adattatore SD Incluso, Lettura Fino a 160MB/s (LMS1066128G-BNAAG) In offerta a 29,99 € – invece di 35,87 €

sconto 16% – fino a 13 lug 22

sconto 16% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Schede Lexar Professional 1066x 256GB microSDXC UHS-I Serie SILVER, Adattatore SD Incluso, Lettura Fino a 160MB/s (LMS1066256G-BNAAG) In offerta a 46,99 € – invece di 61,95 €

sconto 24% – fino a 13 lug 22

sconto 24% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Lexar Professional 2000x Scheda SD 32 GB, Scheda di Memoria SDHC UHS-II senza Lettore, Lettura Fino a 300MB/s, per DSLR, videocamera di qualità cinematografica (LSD2000032G-BNNAG) In offerta a 34,00 € – invece di 50,27 €

sconto 32% – fino a 13 lug 22

sconto 32% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Lexar Professional 2000x Scheda SD 64 GB, Scheda di Memoria SDXC UHS-II senza Lettore, Lettura Fino a 300MB/s, per DSLR, videocamera di qualità cinematografica (LSD2000064G-BNNAG) In offerta a 64,22 € – invece di 86,92 €

sconto 26% – fino a 13 lug 22

sconto 26% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Lexar Professional 2000x Scheda SD 128 GB, Scheda di Memoria SDXC UHS-II senza Lettore, Lettura Fino a 300MB/s, per DSLR, videocamera di qualità cinematografica (LSD2000128G-BNNAG) In offerta a 129,99 € – invece di 177,48 €

sconto 27% – fino a 13 lug 22

sconto 27% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Lexar Professional Scheda Compact Flash, 32 GB, Velocità fino a 160 MB/s, 1066x, UDMA 7 In offerta a 39,99 € – invece di 62,90 €

sconto 36% – fino a 13 lug 22

sconto 36% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Lexar Professional Scheda Compact Flash, 256 GB, Velocità fino a 160 MB/s, 1066x, UDMA 7 In offerta a 199,99 € – invece di 246,84 €

sconto 19% – fino a 13 lug 22

sconto 19% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Unità Flash Lexar JumpDrive Fingerprint F35 USB 3.0 In offerta a 54,99 € – invece di 70,48 €

sconto 22% – fino a 13 lug 22

sconto 22% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Unità Flash Lexar JumpDrive Fingerprint F35 USB 3.0 In offerta a 95,99 € – invece di 137,45 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

