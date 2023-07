Prime Day, Tineco iFLOOR 2, coupon da 100€ per il lava pavimenti di qualità

Mantenersi al passo con le pulizie domestiche può essere una sfida, ma il lavapavimenti Tineco iFLOOR 2 dimezzerà il tempo necessario per prendersi cura della casa. Anche il prezzo viene quasi dimezzato, considerando il codice sconto di 100 euro che Amazon mette a disposizione per il Prime Day.

Con la sua capacità di aspirare e lavare simultaneamente, questo lavapavimenti senza fili permette di dimezzare il tempo necessario per le pulizie, fornendo prestazioni superiori su diverse tipologie di pavimenti. Che si tratti di legno, piastrelle, laminato, vinile, marmo o linoleum, l’iFLOOR 2 può affrontare lo sporco umido e secco. La sua potente aspirazione combinata con la funzione di lavaggio consente di rimuovere lo sporco ostinato e le macchie, lasciando il pavimento pulito e brillante.

Un aspetto fondamentale è il sistema a doppio serbatoio del lava pavimenti iFLOOR 2 che mantiene l’acqua pulita e quella sporca separate. Ciò significa che si pulirà sempre con acqua pulita e soluzione detergente fresca, evitando così la diffusione di sporco e residui indesiderati sul pavimento.

Un’altra caratteristica particolarmente importante dell’iFLOOR 2 è la sua capacità di asciugare rapidamente il pavimento senza lasciare aloni. Grazie all’aspirazione dell’acqua fino al 90% il pavimento rimarrà completamente asciutto in pochi minuti.

Per rendere la pulizia ancora più comoda, l’iFLOOR 2 è dotato di un sistema di autopropulsione che offre una facile manovrabilità. Con il suo design leggero può raggiungere facilmente gli angoli più difficili e pulire ogni tipo di sporco, mentre la manutenzione 2 è davvero facile grazie alla sua funzione autopulente.

In definitiva, il lavapavimenti Tineco iFLOOR 2 è un alleato essenziale per semplificare le pulizie domestiche. Grazie alla sua capacità di aspirare e lavare contemporaneamente, di separare acqua pulita da quella sporca, di asciugare rapidamente senza aloni, e alla facilità di manovra, senza dimenticare la funzione autopulente, l’iFLOOR 2 offre una soluzione completa per mantenere i pavimenti puliti e splendenti in modo efficiente.

Solitamente il costo è di 289 euro, ma al momento è possibile selezionare il coupon da 100 euro che si trova sulla pagina di acquisto, così da abbattere il prezzo a 189 euro.

Ecco le migliori altre offerte attive del Prime Day. Attenzione perchè alcuni prodotti sono in esaurimento!

Apple

Smartphone

Accessori Computer e Smartphone

Memorie e SSD

Audio-Video-TV

Sport, Salute, Vita all’aperto, Tempo Libero e Viaggi

Smart Home, Casa e Giardino

Foto e Video digitale, Podcast e creatività

Prodotti Smart a marchio Amazon

Vi ricordiamo inoltre che l’usato garantito di Amazon seconda mano è in sconto del 30% per il Prime Day.

Troverete tutte le offerte man mano che le segnalaremo nella nostra home page, nella sezione Offerte e sotto l’argomento Prime Day oltre che nei nostri canali Twitter e Facebook.

In aggiunta a questo vi ricordiamo che è possibile anche iscriversi ai nostri canali offerte telegram per le offerte lampo che durano solo poche ore o sono ad esaurimento. Ne abbiamo due: uno per le promozioni di elettronica e uno in cui pubblichiamo offerte di moda, cucina, prodotti per la casa e così via. Qui vi spieghiamo come funzionano. Qui sotto trovate i link per iscrivervi:

Click per il canale della tecnologia | Click qui per il canale “oltre tech