Cavalletto JOBY Kit GorillaPod 3K a metà prezzo, 48,51€

Se volete il più flessibile (in tutti i sensi) dei cavalletti per la macchina fotografica mirrorless ma anche per lo smartphne andate subito su Amazon dove trovate, anche grazie ad un coupon, in forte sconto il JOBY Kit GorillaPod 3K: solo 48,51€ invece che 105 €.

Il punto di forza di tutti i GorillaPod sta nella possibilità di avvinghiarlo a tubi, sedie, tavoli, rami, maniglie, lampadari e ovunque ci sia un pratico appiglio e anche il GorillaPod 3K fa la stessa cosa. Questo mini-treppiede è dotato infatti di gambe snodabili rivestite con anelli in gomma pensate proprio per non scivolare neanche sul più lucido palo del cartello stradale.

In questa versione nasce per struttura per sostenere una fotocamera di un certo peso. Il “3K” dice che sostiene fino a 3 KG. È realizzato in ABS di alta qualità ed è dotato di testa a sfera di precisione con attacco rapido e livella bolla. Può essere configurato per la fotografia, la videografia, il vlogging o lo streaming in diretta in 3 modi: impugnatura, treppiede o avvolto ad un oggetto. Presenta ghiere e piedini in gomma per stabilità sul terreno.

È perfetto per camcorder, DSLR, Flash & LED, Mic (cold shoe), Mirrorless, Pro DSLR. Volendo metterci uno smartphone potete comprare questa ganascia che costa pochi euro.

Questo accessorio costa 105 euro. È stato più volte scontato ma a 48,51 euro, merito anche del coupon con sconto aggiuntivo del 10% è un vero affare. Da notare che la versione senza testa a sfera costa anche meno: 43,70 €

Click qui per comprare JOBY Kit GorillaPod 3K con testa a sfera