tado Controllo Climatizzazione Intelligente V3+ rende smart il condizionatore a 59,99 €

tado°, azienda leader nella gestione intelligente del clima domestico, mette in sconto per il Prime Day il suo Controllo Climatizzazione Intelligente V3+.

E’ in sconto del 48% venendo proposto a 59,99 € invece di 114,99 €, il prezzo più basso mai visto.

Il dispositivo è direttamente compatibile con Apple HomeKit oltre a Assistente Google a Alexa è proposto assieme ad un nuova app che permette di connettere climatizzatori e pompe di calore al Wi-Fi dell’abitazione sostituendo così il telecomando a infrarossi.

L’app integra anche una analisi del confort della stanza per aiutare l’utente a sfruttare al meglio il sistema di raffrescamento.

La Skill Benessere Ambientale completa una serie di funzionalità come Geolocalizzazione, Rilevamento Finestra Aperta, Integrazione Dati Meteo, e report energetici dettagliati che permettono di risparmiare energia e migliorare il comfort. Gli utenti possono anche utilizzare la Programmazione Intelligente e impostazioni specifiche per minimizzare il rumore prodotto dal condizionatore modificando la velocità dell’aria e la durata della modalità scelta.

Il prodotto è disponibile con un prezzo di listino di 99,99 Euro Iva Compresa presso i maggiori rivenditori in Europa e su Amazon in Italia.

