Tutti gli speaker Smart Amazon Echo di nuova generazione in offerta Black Friday

Se avete atteso la settimana del Black Friday per acquistare il vostro speaker smart con Alexa avete fatto un’ottima scelta: per qualche euro in più rispetto ai vecchi modelli potete approfittare degli sconti extra per le ultime uscite di Amazon che, oltre ad avere un suono rifinito hanno a bordo anche sensori e funzionalità che erano assenti sui vecchi modelli.

Fino al 28 di Novembre trovate quindi diverse generazioni di Echo Dot, Echo dot con orologio ed Echo tra le offerte di Amazon e il nostro consiglio è di acquistare, per la minima differenza, il modello di generazione più recente.

Gli speaker sono disponibili anche in bundle con una presa o una lampadina smart in grado di essere pilotata direttamente via Bluetooth o Wi-Fi.

Echo Dot (3rd gen) In offerta a 17,99 € – invece di 49,99 €

sconto 64% – fino a 30 nov 22

Echo Dot (3rd Gen) + Meross Smart Plug In offerta a 22,99 € – invece di 69,98 €

sconto 67% – fino a 28 nov 22

Echo Dot (3rd Gen) + Philips Hue Smart Bulb In offerta a 22,99 € – invece di 71,98 €

sconto 68% – fino a 28 nov 22

Echo Dot (4th gen) In offerta a 19,99 € – invece di 59,99 €

sconto 67% – fino a 28 nov 22

Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante intelligente con integrazione Alexa | Blu notte In offerta a 24,99 € – invece di 59,99 €

sconto 58% – fino a 28 nov 22

Echo Dot ((5ª generazione, modello 2022) + Meross Smart Plug In offerta a 29,99 € – invece di 79,98 €

sconto 63% – fino a 28 nov 22

Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) con orologio | Altoparlante intelligente con orologio e integrazione Alexa | Azzurro tenue In offerta a 39,99 € – invece di 69,99 €

sconto 43% – fino a 28 nov 22

Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) con Clock + Meross Smart Plug In offerta a 44,99 € – invece di 89,98 €

sconto 50% – fino a 28 nov 22

Echo Dot (5th Gen) con Clock + Philips Hue Smart Bulb In offerta a 44,99 € – invece di 91,98 €

sconto 51% – fino a 28 nov 22

Echo (4th gen) In offerta a 49,99 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino a 28 nov 22

