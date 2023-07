Prime Day, dagli Airpods Pro agli iPhone, tutti i migliori sconti Apple

Quatta quatta, senza troppo clamore, Amazon tra i tanti roboanti sconti ha inserito anche una lunga serie di sconti su prodotti Apple e Beats. In grande parte si tratta di dispositivi e accessori magari già scontati in passato ma i cui prezzi o non sono mai stati così bassi o se sono scesi sotto questo livello è avvenuto molto tempo fa e per pochi euro.

Tra le “punte di diamante” che vogliamo segnalare un posto speciale l’assegnamo all’iPad 2021 con processore M1 da 2 TB. Questa macchina ancora straordinariamente attuale costa quasi 700 euro meno del suo prezzo originale e 1500 euro meno della versione con processore M2 che fa poca o nessuna differenza. A 1099 € costa in pratica come l’iPad da 128 GB e offre uno spazio infinito.

Se parliamo di iPad, oltre che iPad di decime generazione da 64 Gb che è al prezzo più basso che abbiamo visto (486 €), due prodotti da comprare subito sono la Apple Pencil 1 a 85,49 € e la Apple Pencil 2 a 100 euro sono al minimo.

Vi segnaliamo tra gli affari da prendere al volo anche gli Airpods Pro 2 che scendono al prezzo minimo di tutti i tempi a 218 €. Ma anche i Beats Fit Pro che costano 179 euro (o addirittura 159 € se pagate con Visa) e soprattutto i PowerBeats Pro a 199 euro (prezzo che non si vedeva da almeno un anno) sono di tutto rilievo. In alternativa ad un prezzo più basso considerate i Beats Studio Buds a 133 €

Tra gli Apple Watch ci sono a nostro giudizio due prodotti notevoli: Apple Watch Series 8 con rete cellulare che comprate al prezzo più basso da mesi a questa parte, solo 515 €. Al minimo c’è anche l’Apple Watch SE di seconda generazione anche questo con rete cellulare che costa 315 €.

In questo elenco non poteva mancare un cenno ai migliori sconti nel campo degli iPhone. Amazon ha fatto la scelta di scontare i modelli Pro. In particolare ha portato al minimo di sempre iPhone 14 Pro Max da 128 GB a 1186 € e a 1458 € iPhone 14 Pro da 512 GB.

Infine vi segnaliamo gli ottimi prezzi, i meglio da moltissimi mesi, di Apple Magic Mouse (60€) e delle tastiere Magic Keyboard, sia quella senza tastierino numerico che costa 75,99 € e quella con tastierino numerico che costa 94,99€

Quei sotto tutti i prodotti Apple in sconto selezionati da noi. Gli altri li trovate qui

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Nero, superficie Multi-Touch In offerta a 72,19 € – invece di 93,99 €

sconto 23% – fino a 12 luglio

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 75,99 € – invece di 106,00 €

sconto 28% – fino a 12 luglio

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 94,99 € – invece di 115,00 €

sconto 17% – fino a 12 luglio

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Inglese (USA), argento In offerta a 79,00 € – invece di 109,00 €

sconto 28% – fino a 12 luglio

Apple iPhone 14 Pro (512 GB) – Nero siderale In offerta a 1458,00 € – invece di 1590,00 €

sconto 8% – fino a 12 luglio

Apple iPhone 14 Pro (1 TB) – Viola scuro In offerta a 1458,00 € – invece di 1889,00 €

sconto 23% – fino a 12 luglio

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Argento In offerta a 1186,00 € – invece di 1249,00 €

sconto 5% – fino a 12 luglio

Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 515,00 € – invece di 629,00 €

sconto 18% – fino a 12 luglio

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS + Cellular, 40mm) con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 307,00 € – invece di 359,00 €

sconto 14% – fino a 12 luglio

Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio (PRODUCT) RED con Cinturino Sport (PRODUCT) RED – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 515,00 € – invece di 629,00 €

sconto 18% – fino a 12 luglio

Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular, 41mm) Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color grafite con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, resistente all’acqua In offerta a 762,00 € – invece di 859,00 €

sconto 11% – fino a 12 luglio

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS + Cellular, 40mm) con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 315,00 € – invece di 359,00 €

sconto 12% – fino a 12 luglio

Apple 2021 iPad Pro (11″, Wi-Fi, 2TB) – Grigio siderale (3ª generazione) In offerta a 1099,00 € – invece di 1655,00 €

sconto 34% – fino a 12 luglio

Apple 2021 iPad Pro (11″, Wi-Fi, 2TB) – Argento (3ª generazione) In offerta a 1099,00 € – invece di 1899,00 €

sconto 42% – fino a 12 luglio

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Rosa (10ª generazione) In offerta a 486,00 € – invece di 499,00 €

sconto 3% – fino a 12 luglio

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 100,69 € – invece di 109,00 €

sconto 8% – fino a 12 luglio

Apple Pencil (prima generazione) – Include Adattatore da USB‑C a Apple Pencil In offerta a 85,49 € – invece di 94,00 €

sconto 9% – fino a 12 luglio

pple USB-C Magic Keyboard (per iPad Pro 12,9″ – 5ª generazione) – Italiano – Nero In offerta a 322,00 € – invece di 349,00 €

sconto 8% – fino a 12 luglio

Apple Smart Keyboard (per iPad – 9a generazione) – Inglese (USA) In offerta a 149,00 € – invece di 169,00 €

sconto 12% – fino a 12 luglio

Apple Magic Keyboard (per iPad Pro 11″ – terza generazione e iPad Air – quarta generazione) – Inglese (USA) – Bianco In offerta a 299,00 € – invece di 369,00 €

sconto 19% – fino a 12 luglio

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) In offerta a 228,00 € – invece di 239,00 €

sconto 5% – fino a 12 luglio

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 109,00 € – invece di 125,00 €

sconto 13% – fino a 12 luglio

Apple 2021 AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica MagSafe In offerta a 167,00 € – invece di 177,00 €

sconto 6% – fino a 12 luglio

Beats Studio Buds – White In offerta a 133,94 € – invece di 149,00 €

sconto 10% – fino a 12 luglio

Beats Auricolari Flex wireless – Chip per cuffie Apple W1, auricolari magnetici, Bluetooth di Classe 1, 12 ore di ascolto – Grigio In offerta a 61,74 € – invece di 68,99 €

sconto 11% – fino a 12 luglio

Beats by Dr. Dre Auricolari Powerbeats Pro wireless – Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, 9 ore di ascolto, auricolari resistenti al sudore – Avorio In offerta a 199,00 € – invece di 269,99 €

sconto 26% – fino a 12 luglio

Beats by Dr. Dre Auricolari Powerbeats Pro wireless – Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, 9 ore di ascolto, auricolari resistenti al sudore- Nero In offerta a 199,00 € – invece di 252,48 €

sconto 21% – fino a 12 luglio

Beats Fit Pro – Auricolari true wireless con cancellazione del rumore – rating di grado IPX4, compatibili con Apple e Android, Bluetooth® di Classe 1, microfono integrato – Blu marea In offerta a 181,44 € – invece di 242,00 €

sconto 25% – fino a 12 luglio

Cuffie Beats Solo3 Wireless – Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, 40 ore di ascolto – Rosso In offerta a 143,44 € – invece di 166,99 €

sconto 14% – fino a 12 luglio

Cuffie Beats Solo3 Wireless – Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, 40 ore di ascolto – Nero In offerta a 149,00 € – invece di 168,99 €

sconto 12% – fino a 12 luglio

Cuffie Beats Solo3 Wireless – Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, 40 ore di ascolto – Oro rosa In offerta a 149,00 € – invece di 208,00 €

sconto 28% – fino a 12 luglio

2020 Apple iMac (21.5″, 8GB RAM, 256GB Archiviazione SSD) In offerta a 799,00 € – invece di 999,00 €

sconto 20% – fino a 12 luglio

Vi ricordiamo inoltre che l’usato garantito di Amazon seconda mano è in sconto del 30% per il Prime Day.

