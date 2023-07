Prime Day, i dieci affari da non perdere secondo Macitynet

Il Prime Day sta andando verso la conclusione. La due giorni di promozione ha presentato decine di migliaia di prodotti in sconto con promozioni convenienti. Alcune erano, per varie ragioni e a nostro giudizio, maggiormente notevoli e non solo dal punto di vista del costo ma per la rarità dello sconto o per la tipologia del prodotto. In fondo trovate la nostra selezione. Ma abbiamo fatto anche una… superselezione: la top ten dei migliori affari di questa edizione 2023 del Prime Day

10 – Fire TV Stick 4K a 25,99€

Se avete una Tv non smart o anche una smart ma che volete potenziare, dovreste assolutamente considerare la Fire TV Stick 4K proposta al miglior prezzo di tutti i tempi. In questo caso. Si tratta, di uno dei dispositivi più attuali, con un’antenna Wi-Fi nuova nel design e ottimizzata per lo streaming di contenuti in 4K Ultra HD. Il telecomando permette anche di richiamare Netflix, Prime Music e Video oltre a Disney Plus con la sola pressione di un tasto.Spporta i formati 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR e HDR10+ e Dolby Atmos per alcuni titoli Prime Video selezionati. Che si vuole di più per 25,99?

9 – Cuffie Sennheiser HD 599 a 79,99€

Le cuffie Sennheiser HD 599 sono un prodotto lanciato diverso tempo fa che ha conquistato una vasta platea di estimatori e di recensioni positive. Sono cuffie a cavo caratterizzate da un elevata resa sonora, grande comodità, ben superiori alla media dei prodotti con lo stesso prezzo. Diversi siti specializzati che hanno svolto recensioni approfondite che le giudicano molto ben bilanciate e capaci di fornire un suono neutro, perfetto per chi vuole ascoltare musica nella più grande comodità e con ottima resa de suono. Costano la metà del prezzo che valgono: 79,99€

8 – Samsung Lifestyle TV 409 €

il Samsung Lifestyle TV QE43LS03BGUXZT The Frame QLED 4K è un TV 4K compatto e adatto a tutte le case. Si collega ad Homekit e altri sitemi domotici per accendersi solo quando siete in casa e non volete necessariamente guardare un programma televisivo Non consuma come un OLED e ha l’accesso a tutti i servizi streaming e smart esistenti oltre alle App del sistema operativo TIZEN, Ha pure un sistema di diffusione audio ottimizzato per Dolby Atmos. Costa solo 409 €

7 – Olimpia Splendid Dolceclima Compact a 219€

Vista la stagione c’è un prodotto che ci ha colpito. Il condizionatore Olimpia Splendid Dolceclima Compact che costa solo 219 €il Parliamo di un dispositivo portatile, piccolissimo pefetto per raffrescare in maniera economica un piccolo ambiente. Offre una capacità nominale di 2,1 KW (circa 8.000 btu), con raffreddamento al minimo consumo possibile ed è l’ideale per piccoli ambienti. Niente installazione, niente tanica, niente complicazioni.

6 – Amazon Echo Pop

Amazon da sempre sconta prodotti a suo marchio proponendoli a prezzi stracciati. Ma niente ha avuto un prezzo così… stracciato come Amazon Echo Pop. L’ultima creazione di Amazon nel campo degli altoparlanti smart, in occasione del Prime Day, scende anche al minimo storico: 17.99 invece di 54,99€. Ci fate tutto quello che fa uno speaker smart incluso controllare vari dispositivi per la casa.

5 – SSD Samsung T7 125,09 €

In un Prime Day è impossibile non trovare un buon disco in offerta. Ma nessuno secondo noi pareggia in questa edizione l’SSD Samsung T7 è offerto a 125,09 euro invece che 180 € euro per la versione da 2TB. È il successore dell’estremamente popolare Samsung SSD Portable T5 con il vantaggio principale rispetto al predecessore della velocità: trasferisce dati fino ad 1Gb/s contro i 540 Mbp/s

4 – Samsung Smart Monitor M5 149,90 €

Nei pressi del podio ci mettiamo un altro prodotto Samsung. lo Smart Monitor M5 che oggi costa nella versione 27″ anno 2022 solo 149,90. Anche qui parliamo per esperienza; si tratta del monitor perfetto per chi vuole unire intrattenimento e lavoro. Supporta nativamente tutti i streaming TV, la tecnologia Apple AirPlay 2 e Mirroring per riprodurre tutti i contenuti, foto, audio e video da iPhone e Android e molto altro ancora. Perfetto per una stanza o per un Mac.

3 – De Longhi Perfetto Magnifica 264 €

Medaglia di bronzo è lo sconto sul’eccellente macchina da caffè De Longhi Perfetto Magnifica S, che costa 264 € eSi tratta di una superautomatica che possiamo raccomandare “da amico”. È la nostra macchina del caffè, ne abbiamo comprate tre regalandone una pagandole 320 euro e siamo più che soddisfatti per la qualità del caffè, la pulizia, l’uso dell’acqua. Un buon affare a quel prezzo, figurarsi a 264 € (cliccare il coupon).

2 – Airpods Pro 128 €

Sul secondo gradino del podio troviamo gli Airpods Pro 2. Di questi auricolari abbiamo parlato a lungo in passato e sappiamo (e sapete) che sono l’accessorio più desiderato da chi ha un iPhone o un qualunque dispositivo Apple. Presentati a 228,45 € non sono economici ma rappresentano un affare. Non li abbiamo mai visti da nessuna parte a questo prezzo.

1 – iPad Pro 11″ M1 2021 2 TB 1099 €

E il vincitore è..ll’iPad 2021 da 11″ con processore M1 da 2 TB. Questa macchina è ancora straordinariamente attuale e costa quasi 700 euro meno del suo prezzo originale e 1500 euro meno della versione con processore M2 che fa poca o nessuna differenza. A 1099 € costa in pratica come l’iPad da 128 GB e offre uno spazio infinito. Un affare a tutto tondo per chiunque e per noi il re delle offerte del Prime Day 2023.

Le migliori Offre del Prime Day

Ecco le migliori altre offerte attive del Prime Day.

Vi ricordiamo inoltre che l’usato garantito di Amazon seconda mano è in sconto del 30% per il Prime Day.

